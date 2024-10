Lufthansa é multada em US$ 4 mi após ser acusada de impedir passageiros judeus de embarcar em voo

O capitão do voo avisou um gerente de segurança da Lufthansa sobre o mau comportamento dos passageiros que viajavam para Budapeste. Nenhum passageiro específico foi identificado, de acordo com o Departamento de Transportes. Ainda assim, a companhia aérea suspendeu as passagens de mais de 100 passageiros.

A maioria dos 128 viajantes estava trajando roupas usadas por judeus ortodoxos, como chapéus, calças e jaquetas pretas. Eles disseram ao Departamento de Transportes que foram tratados como se fossem um grupo único, embora muitos não se conhecessem, “porque eram aberta e visivelmente judeus”.