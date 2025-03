Opinião | Trump declarou guerra ao Ocidente no meio do carnaval. Agora vem a ressaca

Pessoas normais como eu e você apreciavam os festejos momescos e o Olodum descia a ladeira do Pelourinho, quando o mundo que conhecíamos desde o fim da 2ª Guerra foi implodido por Donald Trump.

PUBLICIDADE Há um ditado atribuído a Lenin que diz: “Existem décadas em que nada acontece, e há semanas em que décadas acontecem”. Ainda que Trump não seja exatamente um bolchevique, a frase descreve perfeitamente o que aconteceu no carnaval. Na sexta feira, o presidente e seu vice, J.D. Vance, armaram uma arapuca para o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, no Salão Oval da Casa Branca. Com a ilusão de que um acordo para a exploração de minerais críticos garantiria algum tipo de ajuda americana contra a Rússia, Zelenski fez uma série de concessões para, diante das câmeras e em tempo real, ser humilhado. Nunca em décadas de diplomacia americana um aliado tinha sido tratado dessa maneira na Casa Branca. Expulso do Salão Oval, Zelenski saiu de mãos abanando de Washington.

Presidente Donald Trump discursa para o Congresso americano. Foto: Win Mcnamee/Associated Press

Um ativo do Kremlin?

Mais do que uma humilhação qualquer — e Trump é afeito a elas com alguma frequência — a treta na Casa Branca fez com que muita gente se perguntasse em voz alta o que muitos se questionam no particular há anos: existe, de fato, a possibilidade de Trump ser um fantoche colocado pelo Kremlin no cargo da maior potência do planeta?

Thomas Friedman escreveu sobre essa possibilidade logo após o bate-boca. Neste Estadão, Lourival Sant’Anna lembrou que os laços de Trump com o Kremlin remontam à era soviética e, constantemente, ele dependeu do ouro de Moscou para manter seus negócios de pé.

Se Trump se aliou à Rússia por convicção ou pressão, não se sabe. O que é possível atestar é que ele e Putin compartilham uma visão de mundo similar. Ambos veem no “globalismo” um inimigo, seja lá o que “globalismo” signifique de fato. Além disso, os dois odeiam a chamada ‘cultura woke’ e manifestam frequentemente o desprezo por minorias sexuais e étnicas. Por fim, tanto o ocupante da Casa Branca quanto o do Kremlin mostram um certo apreço por governar por decreto.

Sob essa ótica, a União Europeia, com suas liberdades individuais, instituições democráticas, e portas abertas à imigração e à inclusão, se tornou a antagonista ideológica natural do eixo Trump-Putin no Ocidente. É verdade que desde a chegada de Trump ao cargo já havia sinais do afastamento entre europeus e americanos, mas o esculacho público para cima de Zelenski acendeu o sinal vermelho nas principais capitais do Velho Continente.

A reação da Europa

Ainda na sexta, os principais líderes europeus cerraram fileiras em torno do ucraniano, em um ato de desagravo: Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk, além de chefes de governo da Holanda, Noruega, Finlândia Portugal e Espanha correram para abraçar Zelenski, após constatar uma verdade inconveniente: a Otan está morta.

Diante desse diagnóstico sombrio, a Europa não perdeu tempo para estruturar sua resposta ao colapso da aliança atlântica. Ainda no sábado de carnaval, o Reino Unido liberou US$ 2,6 bilhões em ajuda militar à Ucrânia. No domingo, uma cúpula de emergência em Londres reuniu britânicos, canadenses, turcos e a UE. A conclusão era óbvia: a Europa precisa se rearmar. Na quarta de cinzas, Emmanuel Macron falou em estender a proteção nuclear francesa para toda a Europa.

Na segunda-feira, veio o contra-ataque de Trump. A ajuda militar à Ucrânia foi suspensa. Em paralelo, o presidente americano impôs pesadas tarifas contra o México, o Canadá e a China.

Assim, agora que o ano de fato começa para nós brasileiros, temos o seguinte cenário decorrente do desmonte das alianças políticas e econômicas entre americanos e europeus:

As decisões de Trump terão um impacto econômico interno, com alta de preços, e externo, com uma valorização do dólar Os europeus buscarão novas parcerias econômicas e militares para compensar o afastamento americano Tarifas, inflação e o dólar Com idas e vindas, Trump já implementou tarifas contra China, Canadá e México, além de setores como alumínio e aço. Impostos de importação sobre produtos da União Europeia são esperados para os próximos dias. Outros países estão na mira da guerra comercial do republicano, entre eles o Brasil. Pela decisão anunciada no carnava, todos os produtos que os EUA importam da China pagariam uma taxa de 20% sobre seu valor. As importações vindas de Canadá e México, com exceção de peças automotivas e veículos, pagariam 25%.

Um estudo da Tax Foundation, um instituto apartidário americano que estuda políticas fiscais, indica que caso as tarifas planejadas por Trump sejam de fato implementadas, o governo deve arrecadar mais US$ 426 bilhões neste ano. O déficit americano em 2024 foi de US$ 1,8 trilhão.

Mas essa arrecadação tem uma série de contrapartidas. Elas levarão, ainda de acordo com a Tax Foundation, a um impacto negativo de meio ponto no PIB americano deste ano, caso sejam levadas a cabo. Ainda nesse cenário, o valor de empresas ligadas as principais indústrias importadoras com capital aberto na bolsa americana deve recuar 0,4%. Mais de 500 mil empregos serãoafetados.

Caminhão carregado com produtos do México e Canadá passa pelo México. Foto: Eric Gay/Associated Press

Faz parte da dinâmica social americana: se os serviços públicos são raros e o cidadão frequentemente tem de pagar por eles no setor privado, ao menos o consumo de bens duráveis e não duráveis é facilitado e abundante.

Só que com as tarifas a brincadeira fica mais cara. Trump foi eleito com a promessa de baratear o custo de vida, que no governo Biden disparou por conta do pós-pandemia e da guerra na Ucrânia. Seu amor pelas tarifas já começa a arranhar sua avaliação. Uma pesquisa do instituto Ipsos em parceria com a Reuters um mês após a posse indica que 51% dos americanos desaprovam a gestão de Trump na economia. Ele é aprovado por 39%. Dois em cada três americanos dizem que o país está no rumo errado para diminuir o custo de vida.

Ainda que os preços tenham parado de subir no governo Biden por causa da alta de juros do Fed, ainda estão em patamares elevados. Para piorar, assim como no Brasil, produtos pontuais estão tendo picos de preço, como é o caso do ovo. Com mais inflação, dificilmente o Fed cortará juros. Isso provocará uma corrida mundial a ativos seguros, como o dólar e títulos da dívida pública americana. É o oposto do que Trump quer fazer ao encarecer as importações e baratear as exportações americanas.

A corrida armamentista

Como escrevi na semana passada, era uma questão de tempo para os europeus se rearmarem. A cúpula da UE hoje deixou isso claro, com a promessa de 800 bilhões de euros em investimento em Defesa para os próximos anos. Com grande parte de seus membros endividados, no entanto, Bruxelas deve flexibilizar as regras de endividamento do bloco. Na Alemanha, o novo chanceler Friedrich Merz deve aprovar uma lei nesse sentido no Parlamento — algo que seu partido, a CDU, sempre lutou contra.

Mas, mesmo que esse plano seja colocado em prática, o caminho não é simples. A Europa depende militarmente dos EUA desde 1945. Há quem diga inclusive que os europeus vão acabar fazendo justamente o que Trump queria: aumentar seu Orçamento de Defesa e, de quebra comprar material bélico americano.

A primeira parte é verdade. Mas a segunda pode não se concretizar. Vista como um parceira não confiável, a Casa Branca deve perder um cliente. Encomendas internas devem ser priorizadas, e, em caso de necessidade de importação até que os europeus dominem toda a cadeia, outros fabricantes de armas, como a Índia, por exemplo, podem se ganhar a concorrência.

A opção da UE pelo rearmamento pode também revitalizar sua combalida economia. A Alemanha, motor do bloco, enfrenta seu pior momento econômico desde a reunificação. Encomendas para a indústria militar europeia, sobretudo franceses, alemães e suecos, pode dinamizar esse panorama.

Em um relatório divulgado pelo Kiel Institute for the World Economy, Ethan Ilzetzki, da London School of Economics argumenta que a revitalização da indústria bélica europeia pode ter um impacto positivo na economia do bloco como um todo. Mesmo um caça importado, ele diz, demanda a construção de pistas e hangares. Isso significa empregos diretos e indiretos.

Dependência americana

Só que, mesmo com tudo isso, a dependência dos americanos ainda é gigantesca, sobretudo nas aéreas de tecnologia, logística e inteligência. E há países na Otan mais vulneráveis a uma ruptura que outros. É o caso, por exemplo, do Reino Unido. Fora da UE desde o Brexit, e conhecido pela relação especial com a ex-colônia, Londres tem uma relação fluida com os EUA no compartilhamento de inteligência.

O Canadá, que praticamente terceirizou toda sua infraestrutura de conexão à internet para os EUA, é outro exemplo. Todo e-mail enviado pelos vizinhos do norte passa por um servidor americano. Se esse vizinho agora é um rival que fala em anexá-lo, você está lamentavelmente exposto.

Inimigos íntimos

Dentro da União Europeia, ainda há os governos abertamente simpáticos ao Kremlin, como é o caso da Hungria de Viktor Orbán e da Eslováquia de Robert Fico. Num bloco que decide as coisas por consenso, eles podem se tornar uma pedra no sapato de alemães e franceses.

Além disso, Putin e Trump contam com a sua própria internacional antiglobalista em ação em diversos países europeus. Alguns, como os neonazistas da Alternativa para a Alemanha, ainda não estão no governo, mas outros podem chegar lá, como é o caso de ultradireitistas na Áustria e na França. A grande incógnita é a Itália de Giorgia Meloni, que, por ora, tenta fincar os pés em duas canoas ao mesmo tempo.

Economicamente, os europeus devem buscar alternativas para seus produtos que serão taxados pelos americanos. A opção mais óbvia é o acordo com o Mercosul, ainda que Javier Milei seja fã de Trump num nível que faz inveja a qualquer morador do Vivendas da Barra. A China, dada a aliança com a Rússia, é uma incógnita, mas há outros mercados emergentes importantes, como a Índia, a Turquia e a Indonésia.

Nesse cenário de enfraquecimento econômico dentro dos EUA e corrida armamentista na Europa as incertezas apenas aumentam. No seu discurso ao Congresso na terça-feira, Trump disse que tomaria a Groenlândia ‘de um jeito ou de outro’. Como estado autônomo da Dinamarca, e, portanto, parte da UE, a maior ilha do planeta pode estar perto de se tornar o próximo foco de instabilidade global.

Resta saber se o republicano blefa ou se paga para ver. Nesta quinta, Trump desistiu de taxar o México e o Canadá, suspendendo as tarifas por mais um mês. No fim da tarde, aceitou se reunir com os ucranianos para discutir o conflito com intermediação saudita. A quaresma trumpista começou com sabor de ressaca.