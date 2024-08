Lula e Petro conversam ao telefone sobre ‘saída política’ para a Venezuela

“Eu demorei porque estava num telefonema com a Colômbia, tentando ver se a gente encontra uma saída política para o problema da Venezuela, para ver se a gente restabelece a tranquilidade democrática naquele país”, afirmou Lula, ao encerrar uma cerimônia com a indústria farmacêutica, no Palácio do Planalto.

A Presidência da República não divulgou ainda nenhuma informação a respeito do teor da conversa, como costuma ocorrer após telefonemas oficiais entre Lula e outros chefes de Estado e de governo.