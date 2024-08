Lula e Petro novamente cobram divulgação de atas eleitorais na Venezuela, sem reconhecer Maduro

BRASÍLIA — O presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Colômbia, Gustavo Petro, publicaram, na noite deste sábado, 24, uma nota conjunta em que novamente exigem transparência do resultado da eleição presidencial da Venezuela e seguem sem reconhecer o ditador Nicolás Maduro como reeleito ao cargo. No texto, também pedem para que se evite recorrer a atos de violência e à repressão.

PUBLICIDADE O comunicado é resultado de conversas telefônicas entre os dois líderes que aconteceram nesta sexta e sábado, após o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, corte máxima do país, ter ratificado a vitória de Maduro nas eleições realizadas no final de julho. O órgão é controlado por chavistas. Os países dizem aguardar a divulgação das atas eleitorais que atestam a votação por parte do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano e também manifestam oposição “à continuada aplicação de sanções unilaterais como instrumento de pressão”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que neste sábado falou novamente por telefone com o presidente da Colômbia. Foto: Werther Santana/Estadão

No documento divulgado neste sábado, os presidentes do Brasil e da Colômbia dizem “tomar nota” da decisão do tribunal venezuelano, mas indicam, ao cobrar novamente pela publicação dos dados eleitorais, que isso não é o suficiente para reconhecer Maduro como eleito. Lula e Petro, no entanto, não elevaram o tom contra o Tribunal, como fizeram outros países na sexta-feira.

Como mostrou o Estadão, Lula optou esta última sexta-feira, 23, por não assinar um comunicado conjunto dos Estados Unidos e mais dez países latino-americanos que “rechaçaram categoricamente” a reeleição de Maduro e diziam que o tribunal carecia de imparcialidade.

Lula então optou por conversar por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na sexta-feira e no sábado para elaborar uma posição comum.

“Brasil e Colômbia tomam nota da decisão do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela sobre o processo eleitoral. Reiteram que continuam a aguardar a divulgação, pelo CNE, das atas desagregadas por seção de votação. E relembram os compromissos assumidos pelo governo e pela oposição mediante a assinatura dos Acordos de Barbados, cujo espírito de transparência deve ser respeitado”, diz o texto publicado por ambos os países.

Publicidade

O acordo de Barbados foi firmado entre o governo e a oposição venezuelanos em outubro de 2023 e estabelece critérios para o pleito realizado em julho de 2024.

Fazendo coro a uma constante reclamação do ditador Maduro, Brasil e Colômbia manifestaram oposição às sanções econômicas impostas à Venezuela como instrumento de pressão. “(Brasil e Colômbia) Compartilham o entendimento de que sanções unilaterais são contrárias ao direito internacional e prejudicam a população dos países sancionados, em especial as camadas mais vulneráveis”, dizem os países.

Os governos Lula e Petro têm tentado estabelecer canal de negociação com o regime chavista.