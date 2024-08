Supremo controlado pelo chavismo ratifica vitória de Maduro nas eleições da Venezuela

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, a corte máxima da Justiça no país, ratificou nesta quinta-feira, 22, a vitória do ditador Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho. A decisão a favor do ditador era esperada, dado o controle chavista no órgão.

PUBLICIDADE A Corte foi acionada por Maduro no último dia 6 para realizar uma perícia técnica sobre os supostos ataques hackers contra o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Segundo o ditador, o ataque foi a causa do CNE não ter divulgado as atas eleitorais pedidas por observadores internacionais e pela oposição para atestar o resultado das eleições. No pronunciamento sobre a perícia, a presidente do TSJ, Caryslia Rodriguez, disse que os peritos “certificam inquestionavelmente o material da perícia e valida os resultados emitidos pelo CNE onde Nicolás Maduro foi eleito”. “Com base nos resultados da perícia, concluímos que os boletins do CNE estão respaldados pelas atas emitidas pelas máquinas de votação e mantêm plena coincidência com o registros das bases de dados“, acrescentou a magistrada.

Imagem desta quinta-feira, 22, mostra presidente da Suprema Corte da Venezuela, Caryslia Rodriguez. Corte controlada pelo chavismo confirmou vitória de Maduro nas eleições Foto: Federico Parra/AFP

A decisão também solicita a publicação dos resultados eleitorais do CNE no Diário Oficial e não menciona a divulgação das atas e os comprovantes de votação. Esses documentos devem ficar sob tutela judicial.

Os juízes também determinaram que o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, investigue a oposição “pelos crimes de usurpação e falsificação de documentos através de publicação de ata em site”, aumentando a repressão contra os opositores. A determinação mira o grupo de María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, que publicou parte das atas eleitorais em um site.

As atas apresentadas pelo grupo de María Corina e González Urrutia contestam o resultado oficial do CNE, que deu a vitória a Maduro por 51%, contra 44% de González, e mostram uma vitória de González Urrutia acima de 60%. A oposição alega que as atas publicadas correspondem a 83% do total.

Pelo menos duas apurações independentes, do jornal Washington Post e da agência de notícias Associated Press, atestam a veracidade dos documentos da oposição. Eles são contestados pela ditadura chavista, que afirma ver indícios de falsidade, como assinaturas dos fiscais parecidas, rasuras e trechos ilegíveis.

Publicidade

Após a decisão do TSJ, María Corina e González Urrutia não reconheceram a autoridade do TSJ sobre os resultados eleitorais. “Senhores do Tribunal de Justiça: Nenhuma sentença substituirá a soberania popular. O país e o mundo conhecem a sua parcialidade e, portanto, sua incapacidade de resolver o conflito. A decisão apenas agrava a crise”, escreveu González Urrutia na rede social X.

Os opositores denunciam a parcialidade do órgão desde o pedido de Maduro e se negaram a participar do processo, que solicitou a todos os candidatos a entrega das atas sob a sua posse. González Urrutia chegou a ser convocado para comparecer a Sala Eleitoral do TSJ, mas não compareceu. Tanto ele como a María Corina estão ameaçados de prisão após serem acusados pela ditadura de liderar um golpe de Estado.

Caryslia Rodriguez declarou que a ausência do opositor e a recusa de entregar as atas foram uma “falta de respeito”. De acordo com o TSJ, a entrega das atas eram necessárias para a realização da perícia dos dados do CNE.