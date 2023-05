Lula usou broche com condecoração que ganhou da rainha Elizabeth II na coroação do rei Charles III

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou uma homenagem discreta à rainha Elizabeth II, durante a coroação do rei Charles III, no fim de semana passado, em Londres. Ao se reunir com o monarca, Lula usou na lapela do paletó um broche com a condecoração que ganhou da realeza britânica, no primeiro encontro com Elizabeth, há 17 anos.

O presidente brasileiro espetou no terno um pin de tom vermelho, com três coroas douradas. O adereço aparece também em imagens de sua reunião com o premiê Rishi Sunak, em Downing Street, o primeiro compromisso oficial na passagem pela capital do Reino Unido.

O presidente Lula cumprimenta o rei Charles III em recepção no Palácio do Buckingham, na véspera da coroação Foto: Ian Jones

Em vez de uma bandeira do Brasil ou algo que remetesse ao País, como é praxe em algumas ocasiões diplomáticas, Lula usou apenas a honraria britânica, tanto na recepção oferecida por Charles III aos chefes de Estado, quanto na cerimônia de coroação propriamente dita.

O símbolo representa uma ordem de cavaleiros, fundada em 1725, pelo rei George I. A Honorabilíssima Ordem do Banho (Order of the Bath, em inglês) é uma das mais tradicionais da monarquia, sendo a quarta mais antiga ordem de cavalaria. Leva esse nome por causa do ritual da cerimônia medieval de criação dos cavaleiros, que remonta ao século XIV, e envolvia um banho de purificação.

Em março de 2006, Lula foi condecorado por Elizabeth como cavaleiro da Grã-Cruz da Ordem Militar de Bath. Na ocasião, ele ficou hospedado na convite dela no Palácio de Buckingham. Ganhou como presente uma caixa com o Grande Colar da Ordem de Bath, uma peça em metal dourado com detalhes esmaltados. Três anos depois, voltaria a se reunir com a rainha Elizabeth, por ocasião da Cúpula do G-20 em Londres.