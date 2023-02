Maior greve em 11 anos no Reino Unido pode paralisar até 500 mil trabalhadores

LONDRES- O Reino Unido encara sua maior greve em 11 anos. Nesta quarta, 1º, um dia antes de o premiê Rishi Sunak completar cem dias no poder, o país enfrenta escolas fechadas, trens parados e funcionários ausentes em ministérios devido à “Walk Out Wednesday”, como os sindicatos batizaram os atos.

Trabalhadores de diferentes setores se mobilizaram para reivindicar melhores salários em meio a uma inflação que em dezembro bateu 10,5% —dois meses antes, o índice chegou a 11,1%, recorde em 41 anos.

Leia também Escalada nos protestos na França desafia reforma da previdência de Macron

Segundo os sindicatos, a greve envolve maquinistas de dez empresas ferroviárias, funcionários de 150 universidades, 300 mil professores e cerca de 100 mil funcionários de ministérios, portos e aeroportos —assim, os grevistas podem chegar a 500 mil, a cifra mais expressiva desde a greve de servidores em 2011.

Professores fazem protestos em Manchester com placas em que se lê: 'ensinar não deveria fazer alguém parecer tão velho' e 'este é o rosto de alguém insatisfeito com salário e condições de trabalho' Foto: Oli Scarff/AFP

“Se o governo não fizer nada, veremos mais dias como o de hoje e mais sindicatos se juntando a nós”, disse Mark Serwotka, secretário-geral do PCS (Public and Commercial Services Union), sindicato que representa 100 mil funcionários públicos de mais de 120 departamentos do governo.

Portão de entrada para a estação de Waterloo, em Londres, fechado por causa de adesão de ferroviários à uma greve geral Foto: Kin Cheung/AP

Nos últimos meses, o país viu uma onda de greves nos setores públicos e privados, incluindo os de saúde, transporte e correios. A crise levou enfermeiros a realizar, em dezembro, sua primeira greve nacional nos mais de cem anos de história do sindicato da área. Depois de uma negociação malsucedida com o governo britânico, eles convocaram mais dois dias de greve no mês passado e outros dois em fevereiro.

Nesta quarta, quase 20 mil escolas na Inglaterra e no País de Gales serão afetadas pelo primeiro dos sete dias de greve convocadas para fevereiro e março por professores do ensino infantil ao médio.

“Sou professora em Londres e estou com muita dificuldade para pagar meu aluguel”, diz Ciara Osullivan, 38, à agência de notícias AFP. “Tenho filhos pequenos e gostaria de dar algo além do básico para eles.”

A ministra da Educação, Gillian Keegan, por sua vez, defendeu que a concessão dos aumentos salariais exigidos seria incoerente com a situação dos cofres do Estado, sob forte pressão e endividamento.

Milhares protestaram em Londres e em outras cidades britânicas pedindo aumento de salário e reposição da inflação Foto: Justin Tallis/AFP

À BBC Keegan disse que ceder às demandas dos trabalhadores poderia piorar a situação econômica do país. “O que não podemos fazer é dar aumentos salariais que reduzam a inflação para uma parte da força de trabalho e piore para todo mundo. Não é a coisa mais sensata economicamente para fazer”, afirmou.

As greves prometiam um dia de caos, mas a situação em estações de trens muito frequentadas, como King’s Cross, em Londres, era tranquila —em parte graças à disseminação do trabalho remoto após a Covid. Kate Lewis, 50, que conseguiu um trem de volta para Newark, no norte da Inglaterra, disse entender os grevistas. “Estamos todos no mesmo barco. Somos todos afetados pela inflação.”

Continua após a publicidade

Já o médico Jonathan Novelle afirmou à agência de notícias Reuters que o Reino Unido está em uma situação difícil e que os recursos são limitados. “É triste, professores. As crianças querem fazer seus exames e há muita pressão sobre toda a população. Deprimente”, disse, perto da estação London Bridge.

Massive labor strikes all over the UK today, this one in London.



The workers are rising up! ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏻 pic.twitter.com/PR3BS4nxiU — Nina Turner (@ninaturner) February 1, 2023

Apesar dos transtornos, 59% dos britânicos apoiam a paralisação das enfermeiras, 43%, a dos professores, e 36%, a dos ferroviários, de acordo com pesquisa da consultoria Public First. Até agora, a economia não sofreu grandes abalos com as paralisações. Segundo o Centro de Economia e Pesquisa Empresarial, o custo das greves em oito meses foi de 1,7 bilhão de libras (R$ 10,6 bilhões). O órgão estimou que o impacto diário da greve de professores é de 20 milhões de libras (R$ 124,9 milhões).

As paralisações afetam, especialmente, a imagem do governo Sunak. O Partido Conservador, do primeiro-ministro, está atrás do Trabalhista por cerca de 25 pontos percentuais nas pesquisas de opinião, e os levantamentos indicam que a população considerou ruim a condução da crise pelo governo. / AFP e AP