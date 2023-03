Mais de 100 migrantes menores são encontrados abandonados em estrada no México

O Instituto Nacional de Migração do México (INM) resgatou 343 migrantes que estavam na caixa de um caminhão abandonado no estado de Veracruz. Dentre as pessoas encontradas, 103 são menores desacompanhados da Guatemala, Honduras, El Salvador e Equador.

De acordo com o INM, o veículo, com piso duplo de estruturas metálicas, ventiladores ancorados no fundo e fendas de ventilação no teto, foi encontrado na noite de domingo, 5, em uma rodovia. O caminhão estava sem motorista, mas os agentes do INM e do Ministério Público local detectaram a presença de pessoas dentro da caixa do automóvel.

Migrantes da América Central são encontrados em caminhão abandonado no interior do México, incluindo 103 menores desacompanhados. Foto: Instituto Nacional de Migração do México/via Reuters

“Os imigrantes estrangeiros estavam usando pulseiras coloridas como meio de identificação”, afirmou a organização. As pulseiras às quais se referem geralmente são dadas por contrabandistas que transportam estrangeiros para a fronteira entre o México e os Estados Unidos.

Os menores desacompanhados e suas famílias foram colocados sob a tutela do Sistema para o Desenvolvimento Integral da Família (SDIF), enquanto os 212 adultos, que também estavam no transporte, iniciaram um procedimento administrativo para definir seu status legal no México.

Com o recorde de 2,76 milhões de migrantes indocumentados detidos na fronteira entre os Estados Unidos e o México no ano fiscal de 2022, o México teve, segundo dados fornecidos pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), um aumento de 8% no fluxo migratório em seu território.

Os EUA, que geralmente são o destino final dos migrantes que cruzam o México, anunciaram uma nova política no início deste ano na qual se comprometeram a acolher 30 mil migrantes por mês da Nicarágua, Cuba, Venezuela e Haiti, mas com a advertência de que deportarão os demais que chegarem por terra ao México.

De acordo com o INM, a caixa do caminhão tinha um piso duplo de estruturas metálicas, assim como ventiladores ancorados na parte inferior e fendas de ventilação no teto. Foto: Instituto Nacional de Migração do México/via Reuters

Casos recentes

Na semana passada, o INM também informou que 79 migrantes foram encontrados na cidade fronteiriça de Tijuana, no estado da Baixa Califórnia, no norte do país, amontoados em vários quartos de hotel. Fenômenos como o que ocorreu nesta semana em Veracruz são registrados no México com alguma frequência.

No início deste ano, 269 pessoas foram encontradas amontoadas dentro de um trailer no estado de Chiapas, no sul do país. E, com relação à situação dos menores, em fevereiro passado, o México deportou quase uma centena de jovens guatemaltecos encontrados em diferentes partes do país.

Na última quinta-feira, o INM relatou a detenção de outros 136 migrantes de diferentes nacionalidades que estavam sendo transportados em um caminhão não ventilado no estado central de Puebla. Do grupo, 10 menores estavam viajando desacompanhados. /EFE, AP e AFP