Mais de 80 mortos e 150 feridos em três dias de confrontos entre sunitas e xiitas no Paquistão

Já chega a 82 o número pessoas mortas e 156 a quantidade de feridos em decorrência dos confrontos entre sunitas e xiitas no noroeste do Paquistão que têm acontecido desde a última quinta-feira, 21. O número foi confirmado neste domingo, 24, por funcionário do governo local à, que indicou que ainda se ouvem tiros em algumas áreas.

Cerca de 300 famílias já foram afetadas pelo conflito. Foto: AP Photo/Rahmat Gul

PUBLICIDADE “Entre os mortos, 66 são xiitas e 16 sunitas”, declarou o funcionário que pediu para não ter seu nome divulgado. Os confrontos tiveram início quando cerca de dez homens atiraram contra um ônibus que transportavam xiitas. Na sexta-feira, 22, e no sábado, 23, os xiitas realizaram represálias em bairros sunitas, segundo relataram moradores e autoridades locais.

Estima-se que cerca de 300 famílias fugiram no sábado enquanto os tiroteios com armas leves e pesadas continuavam durante a noite, embora não tenham sido relatadas novas vítimas.

O Paquistão é um país de maioria sunita, mas no distrito de Kurram, na província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, vive uma grande população xiita e as comunidades já se enfrentam há décadas. /AFP