Massacre na capital do Haiti deixa mais de 100 mortos em dois dias

Mais de 100 pessoas foram mortas em um massacre que durou dois dias em um dos bairros mais pobres de Porto Príncipe, capital do Haiti. Os assassinatos teriam ocorrido a mando de Monel Felix, líder de uma gangue local, após um padre afirmar que o vodu era responsável pela doença de seu filho, que morreu na tarde do último sábado, 7. As informações são da National Human Rights Defense Network (RNDDH).

Uma mulher corre para se proteger dos tiros durante confrontos entre a polícia e gangues em Porto Príncipe, capital do Haiti Foto: Odelyn Joseph/AP

PUBLICIDADE Estima-se que 110 pessoas foram mortas durante o massacre, que começou na noite da sexta-feira, 6. Elas eram moradoras da seção Wharf Jeremie da favela de Cité Soleil, uma das maiores da capital haitiana. O alvo foram pessoas adultas praticantes de vodu. Um morador relatou que, em algumas casas, eram assassinadas de cinco a seis pessoas de uma só vez. O número de vítimas, das quais 60 foram mortas na sexta e 50 no sábado, é preliminar. Pierre Espérance, diretor executivo da RNDDH, disse que o número de mortos confirmados provavelmente aumentaria. “Testemunhos da comunidade sugerem que o número real de mortos é muito maior, pois corpos mutilados foram queimados nas ruas”, disse ele em um comunicado.

Wharf Jeremie é um dos redutos de gangues mais impenetráveis da capital do Haiti. A falta de presença policial atrasou o relato do massacre, afirmam especialistas que acompanhavam os acontecimentos.

O vodu, que se originou na África Ocidental, é uma das religiões oficiais do Haiti. Seus praticantes acreditam que todos os seres vivos têm espíritos, incluindo animais e plantas. Trazido ao Haiti por escravos, o vodu coexiste no país com o cristianismo como uma das várias religiões reconhecidas.

Essa não é a primeira vez que Monel Felix é acusado de matar idosos que praticam vodu. Acredita-se que ele tenha sido responsável pelos assassinatos em 2012 de 12 praticantes idosas. Sobre o caso mais recente, ele nem pode ser contatado para comentar nem realizou qualquer tipo de declaração pública sobre os assassinatos. /NYT