Meteorito de quase meia tonelada cai no sul do Texas; veja vídeos

Um objeto misterioso que caiu sobre o sul do Texas na semana passada foi identificado por autoridades dos Estados Unidos como um meteorito de cerca de meia tonelada, que se partiu ao entrar na atmosfera da Terra. Vídeos que captaram o momento em que o objeto pegou fogo sobre cidades americanas ganharam as redes, principalmente pelo estrondo que se ouve no momento da entrada.

De acordo com o Johnson Space Center da Nasa, o meteorito entrou na atmosfera terrestre perto da cidade de McAllen, no sul do Texas, em 15 de fevereiro. O objeto viajava a uma velocidade superior a 43.000 km/h e tinha energia equivalente a 8 toneladas de TNT. Ele se partiu a uma altitude de cerca de 33 mil metros, formando a bola de fogo vista nos céus.

No sábado, 18, a Sociedade Americana de Meteoros divulgou a imagem do que parece ser uma das partes do meteorito que atingiu o solo. De acordo com a organização, o evento no Texas foi a terceira entrada de um corpo celeste na Terra em três dias, em diferentes partes do mundo: antes, meteoritos foram avistados na França e na Itália.

A rede americana CBS informou que várias agências de polícia perto de McAllen disseram ter recebido ligações de moradores que ouviram o que parecia ser uma explosão depois das 17h (20h em Brasília), enquanto o controle de tráfego aéreo de Houston teria recebido dois relatórios de aeronaves sobre um meteorito a oeste da cidade.

De acordo com a estimativa da agência espacial americana, o meteorito devia ter por volta de 60 cm de diâmetro e quase 500 kg de massa. A concentração de massa foi descrita da seguinte maneira pelo jornal israelense The Jerusalem Post, que noticiou o fato: “Um meteoro do tamanho de um Pembroke Welsh Corgi (raça de cachorro) e pesando o peso total de quatro elefantes bebês atingiu a Terra perto de McAllen, Texas”.

Embora os meteoritos tendam a atingir a atmosfera da Terra em alta velocidade, eles desaceleram à medida que viajam pela atmosfera, quebrando-se em fragmentos menores antes de atingir o solo. “Os meteoritos esfriam rapidamente e geralmente não são um risco para o público”, disse a Nasa em um comunicado reproduzido pelo jornal The New York Post.

