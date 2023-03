‘México é mais seguro que os EUA’, diz presidente mexicano

Após receber fortes críticas sobre episódios de violência, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que o país é mais seguro que os Estados Unidos, nesta segunda-feira, 13. No início do mês, quatro americanos foram sequestrados por homens fortemente armados, e apenas dois deles foram encontrados vivos pela polícia mexicana.

Polícia mexicana cercou o local onde dois dos quatro americanos sequestrados foram encontrados mortos em Matamoros, no México. Imagem é de 7 de março Foto: Daniel Becerril/Reuters

Desde o resgate, cinco suspeitos, que integram cartéis de drogas locais, foram presos pelo sequestro. Um grupo dissidente do Cartel do Golfo do México, conhecido como Scorpions Group, chegou a, inclusive, pedir desculpas pelo incidente.

No entanto, as investigações não têm sido capazes de controlar críticas de políticos do Partido Republicano, nos Estados Unidos. Obrador, então, ameaçou estimular que mexicanos-americanos não votassem em políticos do partido caso as alegações continuassem.

Mesmo antes do sequestro, a orientação dada por Washington era de que cidadãos americanos deveriam evitar visitas a certos territórios mexicanos por risco de “crimes e sequestros”. O Departamento de Estado dos EUA atribuiu níveis variados de risco de viagem a 30 regiões do México, excluindo apenas duas localidades da lista.

A onda de violência, segundo autoridades americanas, não fica restrita ao recente caso de sequestro. A polícia dos Estados Unidos registrou o desaparecimento de duas moradoras do Texas, que cruzaram a fronteira entre os países para vender roupas. As irmãs Marina Perez Rios e Maritza Trinidad Perez Rios e sua amiga mexicana, Dora Alicia Cervantes Saenz, não são vistas desde o final de fevereiro, de acordo com o FBI.

Continua após a publicidade

Os índices de violência também agravam o cenário para o presidente. De acordo com dados do Banco Mundial, a taxa de violência no México foi quatro vezes maior a dos Estados Unidos em 2020. Apesar da queda de 7% nos homicídios, o governo mexicano está a caminho de registrar um número total de assassinatos superior a qualquer administração de seis anos no país. Obrador, contudo, disse que “não há problema em viajar com segurança no México”.

Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, defende segurança no solo mexicano, mas onda de episódios de violência denuncia o contrário. Imagem é de 6 de junho de 2022 Foto: Isaac Esquivel/EFE

Durante uma coletiva de imprensa, Obrador também afirmou que os turistas têm conhecimento de que México não é tão violento quanto alegam, já que o número de moradores americanos cresceu no país nos últimos tempos.

O presidente mexicano indicou, ainda, a existência de uma política “anti-México” na ala conservadora dos EUA, responsável pela produção relatórios que apontam violência no seu território. /AFP e EFE