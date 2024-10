Mídia estatal do Líbano afirma que três jornalistas foram mortos em ataque aéreo israelense

BEIRUTE — Um ataque aéreo israelense a um complexo que abriga jornalistas no sudeste do Líbano matou três profissionais de mídia, informou a Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano nesta sexta-feira, 25.

A estação de notícias local Al Jadeed exibiu imagens da cena que mostra prédios desabados e carros marcados com a palavra "PRESS", imprensa em inglês, cobertos de poeira e escombros. O exército israelense não emitiu um aviso antes do ataque e não comentou ocorrido. A TV pan-árabe Al-Mayadeen, sediada em Beirute, disse que dois de seus funcionários — o operador de câmera Ghassan Najar e o técnico de transmissão Mohammed Rida — estavam entre os jornalistas mortos. A TV Al-Manar do grupo Hezbollah do Líbano disse que seu operador de câmera Wissam Qassim também foi morto no ataque aéreo.

Fumaça sobe depois de um ataque aéreo israelense na vila de Mansouri, vista da cidade de Tiro, no sul do Líbano em 24 de outubro de 2024 Foto: Mohammad Zaatari/AP

Ali Shoeib, um conhecido correspondente da Al-Manar no sul do Líbano, foi visto em um vídeo filmando a si mesmo com um celular dizendo que o operador de câmera que estava trabalhando com ele por meses foi morto. Shoeib disse que os militares israelenses sabiam que a área atingida abrigava jornalistas de diferentes organizações de mídia.

“Estávamos reportando as notícias e mostrando o sofrimento das vítimas e agora somos as notícias e as vítimas dos crimes de Israel”, acrescentou Shoeib no vídeo exibido na Al-Manar TV.

A região de Hasbaya foi poupada de grande parte da violência ao longo da fronteira e muitos dos jornalistas que agora estão lá se mudaram da cidade vizinha de Marjayoun, que tem sido submetida a greves esporádicas nas últimas semanas.

O ministro da Informação do Líbano, Ziad Makari, classificou o caso como “crime de guerra”. “O inimigo israelense esperou a pausa noturna dos jornalistas para surpreendê-los quando dormiam”, afirmou Makari, em uma mensagem na rede social X, antigo Twitter.

“Foi um assassinato [...] porque estavam presentes 18 jornalistas, que representavam sete instituições de mídia. É um crime de guerra”, acrescentou.

Vários jornalistas foram mortos desde que o conflito começou na fronteira entre Líbano e Israel no início de outubro do ano passado.

Em novembro de 2023, dois jornalistas da Al-Mayadeen TV foram mortos em um ataque de drone. Um mês antes, um bombardeio israelense no sul do Líbano matou o cinegrafista da Reuters Issam Abdallah e feriu outros jornalistas da agência de notícias internacional da França, Agence France-Presse, e da Al-Jazeera TV do Catar. /AP e AFP