EUA investiga vazamento de documentos sigilosos sobre plano de ataque israelense ao Irã

WASHINGTON – O governo dos Estados Unidos anunciou que está investigando o vazamento de documentos confidenciais que avaliam os planos de Israel para atacar o Irã, disseram três autoridades americanas à Associated Press. Uma quarta autoridade afirmou que os documentos parecem ser legítimos.

Os documentos, que são marcados como ultrassecretos, foram compartilhados pelo Telegram e foram inicialmente reportados pela CNN e pelo portal Axios. As autoridades falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu (esquerda) e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante encontro no Salão Oval da Casa Branca, em junho Foto: Susan Walsh/AP

PUBLICIDADE A investigação também está analisando como os documentos foram obtidos: se foi um vazamento intencional por parte de alguém da comunidade de inteligência dos EUA ou se foram obtidos de outra maneira, como por meio de um hack. além de tentar entender se outras informações de inteligência foram comprometidas, segundo uma das fontes. Como parte da investigação, as autoridades estão tentando determinar quem teve acesso aos documentos antes de serem divulgados. Os documentos surgiram no momento em que os EUA instaram Israel a aproveitar a morte do líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar, e pressionar por um cessar-fogo em Gaza, além de advertir os israelenses para não expandir ainda mais as operações militares no norte do Líbano e arriscar uma guerra regional mais ampla. No entanto, a liderança de Israel tem enfatizado repetidamente que não deixará o ataque com mísseis do Irã sem resposta.

Em comunicado, o Pentágono disse estar ciente dos relatos sobre os documentos, mas não fez mais comentários.

Apesar dos pedidos do governo americano, Israel continua a lançar ataques na região. Na manhã deste domingo, 20, as Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que atingiram cerca de 175 alvos em Gaza e no Líbano no dia anterior.

Um ataque aéreo israelense matou 73 pessoas e asas na cidade fronteiriça de Beit Lahia, no norte de Gaza segundo a Defesa Civil da região. Operações de resgate continuaram durante a noite, com muitas pessoas ainda presas sob os escombros, de acordo com Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil. A Força Terrestre israelense contestou os números, afirmando que suas avaliações iniciais indicavam ataques precisos contra alvos do Hamas.

Ainda no sábado, forças israelenses cercaram e atacaram dois hospitais no norte de Gaza, segundo autoridades de saúde locais. Israel afirmou que suas tropas receberam instruções para tentar limitar os danos aos civis enquanto identificam e atacam combatentes do Hamas.

Os combates também prosseguiram no Líbano, com fumaça saindo dos subúrbios de Beirute enquanto caças israelenses atingiam alvos da milícia xiita radical libanesa Hezbollah, incluindo o que as IDF disseram ser depósitos de munições escondidos em edifícios civis.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 42.519 pessoas foram mortas na região durante a guerra. No Líbano, o Ministério da Saúde do país informou que pelo menos 2.448 pessoas morreram. Nenhum dos relatórios faz distinção entre civis e combatentes.

Israel estima que cerca de 1.200 pessoas foram mortas nos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, incluindo mais de 300 soldados. Desde então, Israel afirma que 355 soldados foram mortos em suas operações militares em Gaza. /AP e WP