Ministros da Defesa das Américas incluem menção à guerra na Ucrânia na Declaração de Brasília

BRASÍLIA Os ministros da Defesa das Américas aceitaram incluir a guerra na Ucrânia na Declaração de Brasília, texto assinado nesta quinta-feira, dia 28, na Conferência de Ministro de Defesa das Américas (CMDA). O assunto era um dos temas mais polêmicos. Canadá e Estados Unidos pressionavam pela inclusão do tema na versão final.

O ministro da Defesa do Brasil, o general Paulo Sérgio Nogueira, durante a XV Conferência de Ministros da Defesa das Américas realizada nesta quinta-feira, 28, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 em Brasília. Foto: Wilton Junior/Estadão

O texto final diz que os ministros de Defesa declaram: “Seu compromisso inalienável com a defesa dos valores da autodeterminação, da independência nacional, do respeito da integridade territorial, à proteção das populações civis, à liberdade frente à dominação estrangeira, do respeito às fronteiras reconhecidas internacionalmente e da soberania nacional - princípios sobre os quais todos os Estados-membros da CMDA foram fundados. Os conflitos presentes em todo o mundo, como a invasão da Ucrânia e os atos de violência exercidos por grupos armados que aterrorizam a população no Haiti, não são meios legítimos para resolver as disputas de modo que os Estados-membros da CMDA esperam uma solução pacífica tão pronto seja possível.”

Continua após a publicidade

Originalmente, a versão falava em um pedido de cessar hostilidades, na defesa dos “valores da autodeterminação, da liberdade de opressão estrangeira”. “Violência e agressão, como estamos testemunhando com a invasão russa da Ucrânia, não é a resposta para disputas”.

Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin (a esq) participou do encontro de ministros da Defesa em Brasília Foto: Evaristo Sá / AFP

Fontes diplomáticas dos Estados Unidos, Argentina e da Colômbia afirmaram ao Estadão que o texto não é dão duro como proposto inicialmente e que foi preciso modular a linguagem para que a menção passasse. A cerimônia chegou a ser atrasada por cerca de 30 minutos para os ajustes finais.

Os temos de declarações costumam ser aprovados apenas quando há acordo sobre todos os pontos. Mas, no caso da Conferência de Ministros da Defesa das Américas, se discordâncias persistissem a questão poderia ser colocada em votação, com a inclusão somente com aprovado por 2/3 dos votos. Delegações descontentes ainda poderiam apresentar ressalvas.

Foi o que ocorreu. O Brasil e a Argentina incluíram uma ressalva dizendo que reconhecem as Nações Unidas como foro adequada pra tratar do conflito na Ucrânia. O México disse que discordava da inclusão do tema na carta da CMDA e que também reconhecia a ONU como ambiente para tratar da guerra.

No bloco da maioria, liderado por EUA e Canadá, a declaração foi de reiterar a “reprovação de maneira incisiva sobre a invasão ilegal, injustificável e não provocada da Ucrânia”. Assinaram também a Colômbia, Equador, Guatemala, Haiti, Paraguai e República Dominicana.





Como o Estadão antecipou, o impasse acerca da menção à guerra era o principal ponto da conferência e se arrastava desde março. Equipes de Defesa dos países latinos ainda “estranharam” o fato de a declaração ter sido assinada pelos representantes de Defesa antes de a versão final ser publicada oficialmente e circular na plenária. Um deles disse ao Estadão que havia muita preocupação com o teor do documento.

Na reunião preparatória de março, os canadenses, representados por Michael Carter, diretor de Política do Hemisfério Ocidental, indicaram a inclusão do seguinte parágrafo na carta dos ministros:

“Seu compromisso de defender os valores da autodeterminação, da liberdade de opressão estrangeira, do respeito às fronteiras reconhecidas internacionalmente e da soberania nacional, – sobre os quais todos os Estados-Membros da CMDA foram fundados. A paz e a prosperidade do Hemisfério Ocidental – e, de fato, do mundo inteiro – depende da adesão e do respeito a esses valores. Violência e agressão, como estamos testemunhando com a invasão russa da Ucrânia, não é a resposta para disputas. As nações da CMDA pedem a cessação das hostilidades e, como solicitado nos Princípios de Williamsburg, para a resolução deste conflito por acordo negociado.”

A versão final incluída mesmo com divergências é diferente. Ela não cita a Rússia e foi abrandada, no entendimento de diplomatas e militares de distintos governos. O segundo parágrafo da declaração passou a incluir “conflitos presentes em todo o mundo”, uma forma de não individualizar a condenação à ação militar unilateral de Moscou. A violência no Haiti, uma questão de segurança interna da ilha caribenha que teve um presidente assassinado, foi acrescida ao texto como um dos conflitos comparáveis à guerra.