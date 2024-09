A cena no Líbano na terça-feira parecia ter saído de um filme bizarro de James Bond - com pagers explodindo simultaneamente nos bolsos de centenas de combatentes do Hezbollah em todo o país, no que parecia ser uma engenhosa operação israelense que combinava guerra cibernética com sabotagem.

Mas o Hezbollah pode escrever o próximo capítulo desse thriller da vida real. E as autoridades israelenses estavam se preparando na noite de terça-feira para ataques retaliatórios que, se não forem contidos, podem desencadear a guerra regional total que as autoridades dos EUA vêm tentando evitar há quase um ano. Israel não assumiu o crédito pelo ataque de terça-feira, mas não precisava. Um ataque com essa sofisticação e ousadia no Líbano não poderia ter sido planejado por nenhuma outra nação. As cenas de vídeo dos combatentes do Hezbollah sendo derrubados por seus próprios dispositivos de comunicação enviaram uma mensagem israelense inconfundível à milícia apoiada pelo Irã: Vocês são nossos. Podemos penetrar em todos os espaços em que vocês operam.

Pessoas se aglomeram na entrada do Hospital da Universidade Americana, em Beirute, após diversos pagers explodirem em várias partes do Líbano Foto: Bassam Masri/AP

“Quando o Hezbollah pensa em como responder, deve considerar que Israel pode ter mais surpresas para ele. E Israel tem”, disse uma fonte familiarizada com o pensamento israelense, durante uma entrevista na terça-feira.

As autoridades do governo Biden foram rápidas em se distanciar do ataque no Líbano, dizendo que não tinham recebido nenhum aviso prévio. Para o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, o momento não poderia ser pior: essa escalada acentuada e o risco de uma guerra mais ampla ocorrem menos de dois meses antes da eleição presidencial - e podem detonar qualquer chance de um acordo de cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns israelenses.

Autoridades americanas entraram em contato com o Irã por meio de um canal secreto na terça-feira para transmitir que os Estados Unidos não tiveram nenhum papel no ataque. A sensação do governo, por enquanto, é de que o Hezbollah está confuso e em pânico, e que não dará uma resposta militar imediata. Se houver um ataque, as autoridades americanas acreditam que Israel pode conter os danos - e que, se necessário, os Estados Unidos ajudarão a defender Israel.

Libanês doa sangue após explosão de pagers que deixou 12 mortos e mais de 2 mil feridos em Sidon, Líbano Foto: Mohammad Zaatari/AP

A aparente decisão de Israel de lançar o ataque provavelmente foi motivada por fatores políticos e operacionais. O plano de cessar-fogo liderado pelos EUA está paralisado e, com ele, a esperança de um acordo diplomático com o Hezbollah para acalmar a fronteira. E, tendo desenvolvido a extraordinária capacidade de transformar os dispositivos de comunicação de seus adversários em bombas, Israel pode ter julgado que essa capacidade deve ser usada antes que possa ser descoberta e os pagers desarmados, como informou o boletim Al Monitor na noite de terça-feira.

Guerra prolongada

O desejo de Israel de atacar o Hezbollah com mais força reflete uma visão ampla entre os israelenses de que o país não pode arcar com o que se tornou uma guerra prolongada de desgaste com os membros da milícia libanesa. Embora Israel tenha efetivamente neutralizado o Hamas militarmente em Gaza, o Hezbollah continuou a expandir seus ataques com foguetes contra o norte de Israel. Mais de 60.000 israelenses foram forçados a sair de suas casas no norte, deixando para trás o que se assemelha a cidades fantasmas.

A pressão política para lidar com “o norte”, como os israelenses o chamam, tornou-se quase tão intensa quanto o desejo de libertação dos reféns. “Quando se trata do Líbano e do norte, há um consenso crescente em Israel de que algo precisa ser feito”, disse a fonte familiarizada com o pensamento israelense. A fonte também observou que, na segunda-feira, o gabinete israelense acrescentou uma nova meta à sua lista de objetivos de guerra: O retorno dos israelenses às suas casas perto da fronteira com o Líbano.

Um policial inspeciona um carro após a explosão de um pager, em Beirute, Líbano Foto: Hussein Malla/AP

A engenhosidade do ataque com pagers foi a aparente penetração de Israel na secreta cadeia de suprimentos do Hezbollah - que distribuiu os dispositivos explosivos. O líder do grupo, Hassan Nasrallah, advertiu seus agentes em um discurso em fevereiro para que parassem de usar telefones celulares, que “se tornaram como o oxigênio de todos”, mas que revelavam as posições dos combatentes e, às vezes, agiam como dispositivos de espionagem israelenses.

“Israel não precisa mais de colaboradores”, disse Nasrallah. “Seus dispositivos de vigilância estão em seus bolsos. Se estiverem procurando o agente israelense, vejam o telefone em suas mãos e nas de suas esposas e filhos.” Nasrallah sabia que os dispositivos móveis enviam sinais para torres de celulares comerciais que podem ser facilmente interceptados.

O Hezbollah se apressou em proteger sua rede militar, fornecendo aos membros pagers especiais que usavam um sistema mais difícil de ser descoberto. A milícia certamente nunca imaginou que os agentes israelenses pudessem penetrar em sua cadeia de suprimentos para os pagers. Mas é isso que parece ter acontecido, disseram-me especialistas em cibernética dos EUA. O Hezbollah enviou uma mensagem reveladora na terça-feira para seus agentes: "Cada um que recebeu um novo pager, jogue-o fora", de acordo com uma fonte citada pelo The Washington Post.

Israel plantou explosivos em pagers que explodiram no Líbano, diz ‘The New York Times’

Entenda em perguntas e respostas a explosão de pagers do Hezbollah que matou 9 pessoas no Líbano Explosão O que causou a explosão dos dispositivos por volta das 15h30 de terça-feira? Quando os ataques começaram a inundar os hospitais de Beirute com o que seriam mais de 2.800 vítimas, vários analistas dos EUA me disseram que inicialmente suspeitaram que um malware israelense poderia ter provocado explosões de baterias de lítio nos pagers. Mas os vídeos que capturaram várias das detonações tornam essa teoria improvável. As baterias de lítio ficam muito quentes antes de explodir - tão quentes que ninguém as manteria por muito tempo em seus bolsos. E a explosão geralmente é precedida de fumaça e depois de fogo, como mostram os vídeos. O que provavelmente aconteceu, segundo fontes americanas, foi que agentes israelenses conseguiram acessar os pagers antes de serem distribuídos e inseriram pequenas quantidades de explosivos muito potentes. O malware inserido nos sistemas operacionais dos pagers provavelmente criou um gatilho cibernético, de modo que quando os pagers recebiam uma chamada de um determinado número - ou algum outro sinal - os explosivos detonavam, disseram as fontes.

Do ponto de vista técnico, foi uma operação brilhante. Todos na rede militar eram alvos - inclusive, ao que parece, o embaixador iraniano no Líbano, que foi mostrado em vídeos entrando em um hospital após ser ferido. A rede do Hezbollah agora perdeu seu sistema especial de comunicação interna. E como parece ter o número do Hezbollah, literalmente, Israel pode enviar mensagens avisando aos agentes sobreviventes que eles serão mortos se tentarem retaliar, observou uma fonte dos EUA.

Soldados libaneses realizam a segurança do hospital da Universidade Americana de Beirute, onde muitas pessoas ligadas ao Hezbollah foram levadas após a explosão de diversos pagers na terça-feira, 17 Foto: Hassan Ammar/AP