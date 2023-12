Morre emir do Kuwait aos 86 anos e príncipe herdeiro assume reino rico em petróleo

O emir do Kuwait, Nawaf al Ahmad al Sabah, morreu aos 86 anos, informou a monarquia neste sábado, 16. Ele estava à frente do reino há três anos e, agora, assume o príncipe herdeiro Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah, seu irmão de 83 anos. A troca de liderança e a idade avançada do sucessor aumentam a incerteza no país rico em petróleo, que tem sido marcado por disputas políticas e divisões, inclusive dentro da família real.

A TV estatal interrompeu a programação para transmitir versos do Alcorão. Depois, veio a notícia: “com grande tristeza, lamentamos a morte do xeque Nawaf al Ahmad Al Sabah, emir do Estado do Kuwait”, disse o comunicado, sem dar detalhes sobre a causa da morte. Em novembro, ele chegou a ser internado por problemas de saúde que também não foram detalhados.

O xeque Nawaf ascendeu como emir em 2020, após a morte do irmão Sabah al Ahmad al Sabah, de 91 anos. No ano seguinte, em 2021, delegou alguns poderes constitucionais ao príncipe herdeiro que agora assume.

Xeque Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah assume como emir do Kuwait após morte do irmão. Foto: REUTERS/Hollie Adams

O país de 4,5 milhões de habitantes, a maioria estrangeiros, está mergulhado há anos em uma crise entre os poderes, que bloqueia qualquer tentativa de reforma. E, em meio à crise política, sobram acusações de corrupção e conspiração dentro da família Al Sabah.

A Constituição do Kuwait estabelece que o soberano deve ser descendente do fundador da nação, Mubarak al-Sabah. Mas, durante muito tempo, respeitou-se uma tradição de alternância entre os ramos da família Salem e Jaber. O antigo emir xeque Sabah, da família Jaber, pôs fim a essa tradição, ao nomear o xeque Nawaf, também Jaber, como príncipe herdeiro em 2006, afastando, assim, a família Salem.

Apesar de ter servido como emir por apenas três anos, Nawaf passou seis décadas envolvido na tumultuada liderança do país. Era ele o ministro da Defesa quando o Iraque invadiu o país em 1990, por exemplo.

Experiente e discreto, conseguiu sobreviver à agitada política do Kuwait. Embora os postos de poder estejam concentrados na família real, o país tem o Parlamento mais ativo da região do Golfo Pérsico e a disputa tem sido permanente no reino que é um dos principais exportadores de petróleo do mundo, com 7% das reservas globais do óleo bruto./AFP e EFE

Falecido emir Nawaf al-Ahmad Al-Sabah é homenageado no Kuwait. Foto: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

Em uma nota divulgada neste sábado, o Itamaraty ofereceu condolências à família real e ao povo kuwaitiano.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, do falecimento de Sua Alteza Xeique Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, Emir do Estado do Kuwait, ocorrido hoje”, disse a declaração do Ministério das Relações Exteriores. “O governo brasileiro apresenta ao governo e à família real do Kuwait as suas mais sentidas condolências e se solidariza com o povo kuwaitiano”.