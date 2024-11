Israel aprova acordo de cessar-fogo com Hezbollah; pausa de 60 dias inicia nesta quarta-feira

Um acordo de cessar-fogo de 60 dias entre Israel e a milícia xiita radical libanesa Hezbollah entrará em vigor a partir das 4h, desta quarta-feira, 27, depois de o gabinete do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu ter aprovado o plano de pausa no fim da noite desta terça-feira, 26 (no horário local).

PUBLICIDADE Netanyahu já havia adiantado mais cedo, em um pronunciamento televisivo, que estava apresentando um “esboço para um cessar-fogo” com o Hezbollah ao seu gabinete na noite desta terça-feira. O gabinete de Netanyahu disse que o plano foi aprovado por uma margem de 10 votos a 1. A votação de fim de noite ocorreu pouco antes de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar detalhes do acordo em Washington.

Segundo Biden, a partir das 4h da manhã de quarta-feira (horário local, 23h desta terça) os combates na fronteira entre Líbano e Israel cessarão.

“Esse cessar-fogo foi concebido para ser uma cessação permanente das hostilidades. O que restar do Hezbollah e de outras organizações terroristas não poderá, enfatizo, não poderá ameaçar novamente a segurança de Israel", disse Biden.

Publicidade

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, discursa no Parlamento israelense, em Jerusalém Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Biden conversou com Netanyahu nesta tarde, disse o gabinete do primeiro-ministro israelense. Netanyahu agradeceu a Biden pelo envolvimento dos EUA na obtenção do acordo e pelo “entendimento de que Israel preservará sua liberdade de ação para aplicá-lo”.

O presidente americano anunciou, ainda, que os Estados Unidos devem buscar, nos próximos dias, um acordo também com o grupo terrorista Hamas, que trava uma guerra com Israel na Faixa de Gaza. Os novos esforços pelo cessar-fogo devem contar com Turquia, Egito e Catar, disse Biden.

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, celebrou o acordo afirmando que trégua com Israel é “passo fundamental” para estabilidade regional.

Mais cedo, durante seu primeiro pronunciamento, Netanyahu afirmou que o cessar-fogo era importante para Israel porque permitiria que Tel-Aviv concentrasse seus esforços em combater o Irã, além de reconstruir o arsenal militar e isolar o grupo terrorista Hamas.

Os termos do cessar-fogo

O documento do cessar-fogo foi costurado por diplomatas dos Estados Unidos e da França. A trégua terá 60 dias e as Forças de Defesa de Israel sairiam do sul do Líbano. Já o Hezbollah recuaria para o norte do rio Lítani, permitindo que o Exército do Líbano, que não faz parte do Hezbollah, ocupe a região.

Publicidade

“Civis de ambos os lados poderão, em breve, retornar com segurança às suas comunidades e começar a reconstruir suas casas, escolas, fazendas, negócios e suas vidas", disse Biden.

Bombardeios israelenses atingem a região do Dahieh, subúrbio de Beirute Foto: Diego Ibarra Sanchez/NYT

Milhares de tropas libanesas adicionais e forças de paz da ONU seriam enviadas ao sul, e um painel internacional liderado pelos Estados Unidos monitoraria a conformidade de todas as partes. Mas a implementação continua sendo um grande ponto de interrogação. Israel exigiu o direito de agir caso o Hezbollah viole suas obrigações. Autoridades libanesas rejeitaram escrever isso na proposta. Biden disse que Israel se reserva o direito de retomar rapidamente as operações no Líbano se o Hezbollah violar os termos da trégua, mas que o acordo “foi projetado para ser uma cessação permanente das hostilidades”. O gabinete de Netanyahu disse que Israel apreciou os esforços dos EUA para garantir o acordo, mas “se reserva o direito de agir contra qualquer ameaça à sua segurança”.

Publicidade

O acordo será oficialmente entre Israel, Líbano e os países mediadores, incluindo os Estados Unidos.

Troca de fogo até último minuto

Em alta Internacional Como a Nicarágua está prestes a se tornar uma Coreia do Norte tropical Até onde Xi Jinping irá para confrontar Donald Trump e os EUA? Seus escritos ajudam a decifrar A aprovação do acordo acontece exatamente 70 dias depois que Israel detonou os dispositivos de pager do Hezbollah em todo o Líbano, sinalizando o início de uma guerra total entre os dois lados que vinha se arrastando em escalada desde então. Mesmo com um possível anúncio de cessar-fogo, Israel atacou 180 posições do Hezbollah no sul do Líbano e também na capital Beirute. O Exército de Israel também ordenou a saída de civis libaneses da cidade de Naqoura, no sul do Líbano. O Hezbollah afirmou ter lançado drones contra “alvos militares sensíveis” em Tel Aviv, após os bombardeios letais em Beirute, e no momento em que se anunciava um acordo de cessar-fogo. “Em resposta ao ataque à capital, Beirute, e aos massacres cometidos pelo inimigo israelense contra civis“, o Hezbollah lançou “drones contra um grupo de alvos militares sensíveis na cidade de Tel Aviv e em seu subúrbio”, informou o grupo libanês pró-Irã.

Publicidade

Poucos minutos após o discurso de Biden, um ataque aéreo israelense atingiu novamente o centro de Beirute. O Ministério da Saúde do Líbano disse que 42 pessoas morreram em ataques israelense nesta terça-feira.

O Hezbollah passou a disparar foguetes contra o norte de Israel a partir de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel, mataram 1,2 mil pessoas e sequestraram 250. A milícia radical xiita libanesa indiciou que os ataques ocorreram em solidariedade ao Hamas.

Israel respondeu com bombardeios a posições do grupo no Líbano e com uma invasão terrestre do sul do país, que deslocou milhares de pessoas dos dois lados da fronteira./com NYT e AP.