A Nicarágua endureceu as leis sobre associações civis após os protestos contra o governo do presidente Daniel Ortega em 2018, que, em três meses, deixaram mais de 300 pessoas mortas, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). “Elas descumpriram suas obrigações (...) ao deixar de informar suas demonstrações financeiras por períodos de 02 a 13 anos”, segundo o decreto.

Entre as organizações religiosas fechadas estão a Caritas (uma instituição católica de assistência social), na cidade de Matagalpa, no norte do país, e entidades evangélicas como a Igreja de Pentecostes e a Igreja do Bom Samaritano. A Associação de Canoagem de Manágua também foi fechada.