Novo premiê do Reino Unido sairá de disputa entre ex-ministro e chanceler de Boris Johnson

LONDRES - O novo primeiro-ministro do Reino Unido, que sucederá Boris Johnson como chefe-de-governo e líder do Partido Conservador, sairá de uma disputa entre velhos conhecidos do gabinete do premiê que se despede do cargo. Após a última rodada eliminatória do pleito interno organizado pela legenda nesta quarta-feira, 20, o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak e a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, classificaram-se para a votação final.

Na última rodada antes da eleição final, Sunak manteve o favoritismo e obteve os votos de 137 parlamentares conservadores, enquanto Truss conquistou 113 votos. A secretária de Estado do Comércio Exterior, Penny Mordaunt, que também participava da disputa, foi eliminada ao conseguir o apoio de apenas 105 parlamentares.

O ex-ministro Rishi Sunak foi o candidato mais votado na última rodada interna entre parlamentares. Foto: Henry Nicholls/ REUTERS

Com a definição dos dois candidatos, o processo eleitoral do Partido Conservador conclui sua primeira etapa, mais restrita, iniciada logo após a renúncia de Boris Johnson, no começo do mês. Agora, os nomes de ambos serão apresentados aos cerca de 180 mil integrantes do partido, que escolherão a próxima liderança. O vencedor deve ser apresentado no dia 5 de setembro.

Apesar de ter vencido as quatro rodadas eliminatórias, nas quais votaram apenas parlamentares do partido, a vitória de Sunak não está encaminhada. Pesquisas recentes o apontam como uma figura menos popular do que Truss entre as bases do partido, em parte por seu trabalho mais técnico envolvendo temas financeiros.

A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disputará a vaga de premiê. Foto: Toby Melville/ REUTERS

Truss, por outro lado, tem fácil infiltração entre setores do partido - principalmente aqueles mais à direita - após adorar uma linha dura contra o presidente russo Vladimir Putin – e com a União Europeia. Ela também conta com a simpatia de aliados de Johnson, acusados de fazer lobby contra Sunak.

Ao fim do processo, o Reino Unido terá seu primeiro chefe de governo de origem asiática - os avós de Sunak eram imigrantes indianos - ou a terceira primeira-ministra da história do país./ AFP e AP