Estatísticas preveem pelo menos 1 milhão de mortes na China em 2023 em meio a surto de covid

Um surto de covid-19 em rápida expansão na China fez com que os pesquisadores previssem um aumento nas mortes relacionadas ao vírus no próximo ano, com várias análises prevendo mais de 1 milhão de mortes em um país que até agora manteve o coronavírus sob controle.

No início deste mês, a China afrouxou drasticamente suas políticas rígidas de “covid zero” após uma onda de protestos em vilas e cidades onde os residentes estavam fartos de anos de bloqueios rigorosos, testes em massa e quarentenas centralizadas. As manifestações marcaram a demonstração mais significativa de dissidência pública na China em anos.

Mas muitos dos 1,4 bilhão de habitantes da China permanecem vulneráveis ao vírus devido à exposição limitada, baixas taxas de vacinação e pouco investimento em atendimento de emergência. Agora, funerárias e crematórios na capital, Pequim, estão lutando para atender à demanda, segundo informou a agência de notícias Reuters.

Chineses esperam por testes de covid na província de Juiangsu TORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT./File Photo Foto: China Daily/ via REUTERS

Previsão sombria

Na sexta-feira, o Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), um instituto global de pesquisa em saúde da Universidade de Washington em Seattle, projetou que o número de mortes por covid-19 na China aumentaria para mais de 322 mil até abril. Uma análise do relatório feita pela agência Reuters descobriu que a China pode ter mais de 1 milhão de mortes por coronavírus em 2023 - bem acima do número oficial atualmente de apenas 5.235.

Isso colocaria o número de mortos na China em pé de igualdade com os Estados Unidos, onde 1,1 milhão de pessoas morreram de covid-19 desde o início da pandemia.

“Seja como for, é muito provável que os próximos meses sejam bastante desafiadores para a China”, disse o diretor do IHME, Christopher Murray, em um comunicado em forma de vídeo no início deste mês. “As populações de maior risco no mundo são aquelas que evitaram muita transmissão e têm lacunas na vacinação. E esse é exatamente o caso da China.”

O vírus surgiu pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan em dezembro de 2019 – e rapidamente se espalhou pelo mundo. Mas depois desse surto inicial, as autoridades chinesas adotaram uma estratégia linha-dura para impedir a transmissão, fechando as fronteiras do país, isolando pacientes e seus contatos e, em alguns casos, fechando cidades inteiras para impedir a circulação do vírus.

À medida que novas variantes mais infecciosas apareciam – incluindo a Ômicron e suas ramificações – a estratégia tornou-se menos eficaz, dizem os especialistas, enquanto irritava os residentes que observavam o restante do mundo se abrir.

O vírus já estava se espalhando “intensivamente” na China antes de as autoridades relaxarem as restrições, em 7 de dezembro, como informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na semana passada.

“Há uma narrativa, no momento, de que a China suspendeu as restrições e, de repente, a doença está fora de controle”, disse o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan. “A doença estava se espalhando intensamente porque acredito que as medidas de controle em si não estavam impedindo que ela se alastrasse. E acredito que a China decidiu estrategicamente que não era mais a melhor opção.”

Ainda assim, um estudo separado publicado na semana passada por pesquisadores em Hong Kong previu que 684 pessoas por milhão morreriam se a China reabrisse sem uma campanha de vacinação em massa e outras medidas. De acordo com uma análise da Bloomberg News, isso somaria cerca de 964 mil mortes ao longo da reabertura.

A taxa oficial de vacinação contra o coronavírus da China é de 90%, o que inclui duas doses de suas vacinas produzidas internamente. Mas essas vacinas, que usam tecnologia mais antiga, têm taxas de eficácia mais baixas do que as vacinas de RNA mensageiro e oferecem proteção mais fraca contra novas variantes, segundo os especialistas. Outro problema na China é a hesitação em vacinar, principalmente entre os idosos. Apenas 40% dos chineses com mais de 80 anos receberam uma dose de reforço.

“A imunidade induzida pela vacina da China diminuiu com o tempo e, com baixa absorção de reforço e sem infecções naturais, a população é mais suscetível a doenças graves”, explicou a Airfinity, uma empresa de análise de saúde com sede em Londres.

Os próprios modelos da Airfinity, lançados no fim de novembro, projetavam entre 1,3 milhão e 2,1 milhões de mortes na China se o governo encerrasse abruptamente sua política de covid zero.

Outras estimativas foram ainda mais sombrias. Também em novembro, epidemiologistas liderados por Zhou Jiatong, chefe do Centro de Controle de Doenças na região chinesa de Guangxi, estimaram que mais de 2 milhões de pessoas poderiam morrer se o país sofresse um surto de covid-19 semelhante ao que atingiu Hong Kong no semestre passado.

Como a China parou de divulgar casos assintomáticos – e pareceu endurecer sua definição de morte por covid – no início deste mês, o IHME e outros usaram o surto de Ômicron de Hong Kong para basear seus modelos. A variante se espalhou pela região densamente povoada e, em três meses, a população de apenas 7,4 milhões viu mais de 1 milhão de novos casos de coronavírus e cerca de 7 mil mortes.

Agora, a gravidade do aumento de casos de coronavírus na China está sendo relatada em grande parte de forma anedótica, com histórias de ruas desertas, hospitais e funerárias sobrecarregados e farmácias com as prateleiras esvaziadas de medicação para febre e remédios tradicionais.

Vacinas e antivirais

Murray, o diretor do IHME, disse que a China tem várias opções. Isso poderia retardar a transição da política de covid zero para evitar hospitais sobrecarregados. Também poderia mudar de rumo e tentar inocular residentes com vacinas de mRNA ou aumentar o acesso a medicamentos antivirais como Paxlovid.

Na semana passada, a Pfizer assinou um acordo com a estatal China Meheco Group Co. para importar e distribuir Paxlovid no continente, informou a Bloomberg News.

Os pesquisadores de Hong Kong também escreveram que esperar um mês para reabrir e usar esse tempo para aumentar a cobertura antiviral e de reforço pode reduzir as mortes cumulativas na China em 26%.

“Embora o aumento da carga de doenças decorrente da reabertura em dezembro de 2022 – janeiro de 2023 provavelmente sobrecarregará a maioria dos sistemas de saúde locais em todo o país. Uma estratégia de reabertura que combine vacinação, tratamento antiviral e (medidas sociais e de saúde pública) pode permitir que a China saia da política de covid zero com mais segurança”, escreveram./ W. POST