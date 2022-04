O que é e como funciona uma bomba de fósforo branco

A Ucrânia acusou novamente a Rússia nesta quarta-feira, 13, de ter usado bombas de fósforo branco, proibidas por uma convenção da Organização das Nações Unidas (ONU).

As bombas de fósforo são armas incendiárias. Seu uso em áreas com civis é proibido no mundo inteiro por uma convenção da ONU de 1997, que veta o uso de fósforo branco durante combates.

Leia também Na guerra da Ucrânia, crença de que comércio favorece paz pode ser uma ilusão; leia artigo de Paul Krugman

Entenda abaixo o que é a bomba, como ela age, e quando foi usada antes.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O que é o fósforo branco?

O fósforo vem em duas formas, vermelho e branco. O fósforo vermelho é inofensivo, mas a forma branca é altamente tóxica e reage violentamente com o oxigênio, por isso deve ser armazenado sob água ou parafina para impedir a combustão espontânea.

O fósforo branco foi descoberto há 300 anos, quando o alquimista Henig Brandt, de Hamburgo, ferveu urina e continuou a queimar o resíduo que se formou.

Soldados do Exército dos EUA executam uma missão de fogo em agosto de 2016 no norte do Iraque. As bombas de fumaça de fósforo branco são retratadas no canto direito. Foto: 1st Lt. Daniel I. Johnson

O fósforo branco que ele produziu rapidamente se tornou o veneno preferido dos assassinos da época, e os detetives exploraram o fato de que brilha no escuro para identificar casos em que foi usado.

Hoje, a substância química é fabricada através do fosfato encontrado nas rochas. É semelhante à cera, muitas vezes amarelada ou incolor, com um cheiro ácido, semelhante ao do alho.

É usado em larga escala na indústria química, para fazer produtos encontrados em fertilizantes, aditivos alimentares, compostos de limpeza, chips de computador, ligas metálicas, tintas que brilham no escuro e até veneno de rato. Também foi usado em fogos de artifício e pesticidas no passado.

O fósforo branco é extremamente tóxico para os seres humanos, e muito instável: em algumas formas, ele pega fogo a apenas 10 graus acima da temperatura ambiente em reação ao oxigênio.

É comumente usado pelos militares como agente incendiário em vários tipos de munição, pois pega fogo rapidamente quando entra em contato com o ar.

Ele também produz nuvens pesadas de fumaça quando inflamado, tornando-se uma ferramenta útil para criar cortinas de fumaça e obstruir a visão em batalha.

Voluntários recolhem corpos em Bucha, Ucrânia Foto: Rodrigo Abd

Como é uma bomba de fósforo branco?

Depois de ser usado brevemente para fazer palitos de fósforo, ele foi adotado pelos militares principalmente como um elemento para enganar o inimigo.

Quando o fósforo se inflama, produz nuvens de pentóxido de fósforo branco, tão espessas e opacas que impedem o inimigo de ver através delas.

Para se esconder no campo de batalha, os tanques disparavam quatro projéteis de fósforo branco para gerar uma cortina de fumaça ao redor deles.

Uma bomba de fósforo branco é carregada por membros da marinha americana em 2005 Foto: HO

Como uma bomba de fósforo branco funciona?

As bombas de fósforo branco são armas incendiárias, que além de ter um alto poder de destruição espalham fogo por uma área de dezenas de metros quadrados.

Neste caso, o fogo é gerado por um pequeno detonador nas bombas. Como a substância entra em combustão rapidamente, ao aquecer o fósforo branco em contato com oxigênio, ele inicia uma reação química que queima a pelo menos 850 graus Celsius.

Além de espalhar partículas incendiárias em temperaturas altíssimas, o fósforo branco produz uma densa cortina de fumaça branca tóxica, e continua a queimar na presença de oxigênio até acabar.

A aparência desta formação de nuvens é facilmente reconhecida; vê-se uma chuva de partículas em chamas pulverizando para fora, seguidas de perto por fumaça fumaça branca espessa.

Túmulos de civis em Mariupol durante a guerra na Ucrânia Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Como ele afeta os humanos?

As bombas de fósforo branco podem causar ferimentos severos e de difícil tratamento. Os médicos precisam de treinamento especial para lidar com esses tipos de lesões e se proteger das queimaduras de fósforo durante o tratamento.

As queimaduras causadas pelo fósforo branco podem atingir os ossos e até mesmo através deles.

De acordo com um relatório da Human Rights Watch detalhando os danos causados por armas incendiárias, o fósforo branco pode continuar a queimar dentro do corpo após a exposição.

Se os restos da substância não forem completamente removidos, eles podem começar a queimar novamente quando expostos ao oxigênio após o tratamento.

O produto químico também pode entrar na corrente sanguínea se entrar em exposição prolongada com a carne, envenenando órgãos como os rins, fígado e coração e possivelmente causando falência múltipla de órgãos.

Bomba de fósforo branco explode na Faixa de Gaza em 2008 Foto: MOHAMMED SALEM

“As armas incendiárias causam queimaduras devastadoras, e de maneiras muito piores do que qualquer queimadura padrão ou de fogo”, disse Rola Hallam, médico que tratou vítimas de armas incendiárias na Síria, em um relatório da Human Rights Watch.

“Eles podem queimar tudo. Se eles podem queimar metal, que esperança tem a carne humana?”, disse Hallam no mesmo relatório.

Uso de fósforo branco é crime de guerra?

John Emsley, autor de The Shocking History of Phosphorus, escreve em seu livro que os pedidos para proibir o fósforo branco começaram após a 1ª Guerra, quando líderes mundiais alegaram que “os projéteis criariam fragmentos de fósforo em chamas que choviam, causando queimaduras excruciantes”.

Por causa de seus efeitos incendiários, o uso de fósforo na guerra deve ser rigidamente regulamentado pela lei internacional – mas não é proibido.

O fósforo não é classificado como arma química sob a Convenção de Armas Químicas. Também não é coberto pelo Protocolo III da Convenção sobre Armas Convencionais (CCW), que restringe as armas incendiárias devido à sua natureza multifuncional.

Mas o uso de armas incendiárias em áreas civis é proibido pela convenção de Genebra. Quando usado de forma direcionada – como cortina de fumaça ou para iluminar um alvo – o fósforo branco não é ilegal, mas usá-lo para atingir civis ou lançar ataques indiscriminados é considerado proibido.

Usá-lo contra civis, portanto, violaria o direito internacional.

Membro de forças pró-Rússia anda em um veículo blindado em Mariupol durante a guerra na Ucrânia Foto: REUTERS / REUTERS

Quando foi usado anteriormente?

O fósforo branco foi usado antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, pelos EUA, Reino Unido e Israel. Foi usado no Iraque, Afeganistão, Síria, Gaza e até na 2ª Guerra, pelos americanos na invasão de Iwo Jima, no Japão.

Houve vítimas civis documentadas pelo uso de fósforo branco em zonas de guerra em todo o mundo, incluindo Síria, Afeganistão, Gaza e outros lugares, de acordo com a Human Rights Watch.

A organização pediu aos líderes mundiais que fechem brechas no acordo internacional que rege as armas incendiárias, ou as proíbam totalmente, mas afirma que “um pequeno número de países bloqueou o progresso”./AP, REUTERS, W.POST e NYT