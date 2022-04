Ao falar sobre guerra na Ucrânia, Biden faz referência a ‘genocídio’

WASHINGTON - O presidente americano, Joe Biden, fez referência nesta terça-feira, 12, a um “genocídio” causado por “um ditador”, uma alusão ao presidente russo, Vladimir Putin, durante um discurso sobre os preços dos combustíveis.

“Seu orçamento familiar, sua capacidade para encher um tanque, nada disso deveria depender de se um ditador declara guerra e comete um genocídio do outro lado do mundo”, declarou Biden no Estado de Iowa.

O governo de Biden atribui o aumento do preço da gasolina à invasão russa da Ucrânia, durante a qual as tropas russas cometeram atrocidades contra civis, segundo denúncias de uma parte da comunidade internacional.

O presidente dos EUA, Joe Biden, visita uma fábrica em Menlo, Iowa Foto: Al Drago/REUTERS

Kiev prende aliado de Putin

Em Kiev, autoridades anunciaram que o deputado e empresário ucraniano Viktor Medvedchuk, muito próximo de Putin, e que estava foragido desde o começo da invasão, foi capturado em uma operação especial.

“Uma operação especial foi realizada graças ao SBU (serviços de segurança ucranianos). Parabéns!”, declarou o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, pelo aplicativo Telegram.

Zelenski publicou uma foto em que é possível ver o detento algemado e vestindo um uniforme Você pode ser um político pró-Rússia e trabalhar para o Estado agressor durante anos. Você pode fugir. Você pode até usar um uniforme ucraniano para passar despercebido. Mas isso irá te ajudar a escapar da punição? Absolutamente não”, confirmaram os serviços de segurança ucranianos no aplicativo Telegram.

Medvedchuk, de 67 anos, estava em prisão domiciliar desde 2021, após ser acusado de “alta traição” e “tentativa de saque de recursos naturais na Crimeia”, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. Em 26 de fevereiro, dois dias após o início da invasão russa, a polícia comprovou que ele havia fugido.

O magnata possui a 12ª maior fortuna na Ucrânia, estimada em US$ 620 milhões pela revista Forbes, e é conhecido por sua relação com Putin, que seria padrinho de uma de suas filhas. /AFP