O que os novos governantes de extrema direita de Israel querem?

O verdadeiro vencedor da eleição israelense pode não ser Binyamin Netanyahu, mas o outrora tabu da extrema direita do país. O ex-primeiro-ministro, que ainda enfrenta desafios legais devido a acusações de corrupção, deve liderar um bloco no Knesset de Israel. Ele o fez apenas com a ajuda de dois extremistas: Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

Smotrich, líder do Partido Religioso Sionista de extrema direita, e Ben-Gvir, líder proeminente do mesmo grupo político, estão à margem da política dominante há anos.

E, no entanto, após a eleição desta semana, a quinta de Israel desde 2019, eles provavelmente terminarão como reis. Pesquisas preliminares sugerem que a facção religiosa sionista pode acabar sendo a terceira maior no parlamento, tornando-a um parceiro vital da coalizão do Partido Likud de Netanyahu, com Ben-Gvir já exigindo o controle do Ministério da Segurança Pública.

Da esquerda para a direita: Itamar Ben-Gvir, legislador israelense de extrema direita e líder do partido Otzma Yehudit (Poder Judaico), e Bezalel Smotrich, legislador israelense de extrema direita e líder do Partido Religioso Sionista Foto: GIL COHEN-MAGEN/AFP

Tanto Netanyahu quanto Naftali Bennett, outro primeiro-ministro recente, também são de direita. E Smotrich e Ben-Gvir moderaram sua retórica mais dura nos últimos anos. Então, o que torna o grupo sionista religioso diferente, e talvez mais alarmante, do que outros grupos de direita?

Há uma série de áreas preocupantes onde a recém-poderosa extrema direita israelense ainda se destaca. Entre eles: Apelo à expulsão dos árabes que não apoiam Israel; intolerância da grande comunidade LGBT de Israel e outros judeus não-praticantes; e uma aparente aceitação da necessidade da violência.

Aqui está um resumo:

Políticas anti-árabes e pressões para expulsões

Como notaram jornalistas israelenses como o editor do Haaretz, David E. Rosenberg, a facção sionista religiosa se destaca dos grupos de extrema direita europeus não apenas por prometer reduzir a imigração, mas também por sugerir que poderiam deportar pessoas nascidas nas terras controladas por Israel.

Ben-Gvir tem ligações com o falecido Meir Kahane, o rabino nascido nos EUA que defendeu abertamente a expulsão de palestinos de terras controladas por Israel. Ben Gvir começou sua jornada política no partido Kach, fundado por Kahane e proibido pelas leis antiterroristas em 1994, e hoje é o líder do Otzma Yehudit, que significa “Poder Judaico”, um partido formado por muitos políticos kahanistas.

Nos últimos anos, Ben-Gvir disse que só apoia a expulsão de cidadãos árabes que não são leais ao Estado.

“Se um árabe mora aqui e reconhece o estado de Israel, ‘Ahlan wa Sahlan’ [’Bem-vindo’, em árabe]. Não há problema com eles. Mas qualquer um que queira destruir, atirar pedras, jogar coquetéis molotov – estamos em guerra com eles”, disse ele em uma mensagem de voz recente ao The Washington Post .

Smotrich, por sua vez, apoiou a legislação que ajuda a anexar terras detidas por palestinos e co-fundou uma organização não-governamental israelense que bloqueia construções palestinas em Israel e na Cisjordânia.

Os críticos dizem que o objetivo é acelerar o processo de colonos israelenses adquirirem terras de palestinos – ironicamente, o Haaretz informou em 2017 que Smotrich vive em um assentamento na Cisjordânia construído ilegalmente sob as próprias leis de Israel.

Intolerância aos direitos LGBT e os não-praticantes

Enquanto Netanyahu e outros líderes de direita ocidentais adotaram provisoriamente os direitos LGBT nos últimos anos, a extrema direita israelense é muitas vezes abertamente hostil.

Smotrich foi um ativista dos direitos anti-LGBT em sua juventude e, mais recentemente, chamou a atenção por comentários feitos sobre a crescente comunidade gay de Israel. Em 2015, a Rádio do Exército de Israel obteve uma gravação na qual ele se autodenominava um “orgulhoso homofóbico” e dizia que os gays deveriam “se sentir desconfortáveis por serem anormais”.

Ben-Gvir costumava protestar contra as paradas do Orgulho Gay como “abominações”, embora no ano passado tenha sugerido uma postura um pouco mais branda.

Ativistas israelenses do partido de extrema direita Sionista Religioso, liderados por Bezalel Smotrich, distribuem panfletos antes das eleições no centro de Jerusalém Foto: Atef Safadi/EPA/EFE

“Os homossexuais são meus irmãos e as lésbicas são minhas irmãs”, disse ele em entrevista a um talk show, “mas sou contra andar pelas ruas de cueca”.

Os críticos dizem que por trás desses comentários está uma visão ultraconservadora da sociedade israelense. Yitzhak Wasserlauf, um aliado de 30 anos de Ben-Gvir que deve ganhar um assento no Knesset, criticou o movimento liberal judaico reformista por fazer uma “zombaria da religião” ao realizar casamentos celebrados por um rabino e um padre.

Smotrich, um advogado de profissão, pediu grandes reformas legais. Seus oponentes dizem que eles são projetados para permitir que o poder do governo faça coisas como tomar medidas draconianas contra requerentes de asilo ou mesmo oponentes políticos sem interferência judicial e que os direitos das mulheres serão revertidos.

Aceitação da violência extremista

Kahane ajudou a dar origem à extrema direita de Israel ao defender um tipo de nacionalismo judaico odioso e muitas vezes violento. Ele serviu no Knesset por quatro anos, mas foi efetivamente boicotado por outros políticos e efetivamente banido da política israelense em 1988 por racismo; dois anos depois foi assassinado.

Mas a ameaça de violência de extrema direita que ele trouxe dos Estados Unidos ainda paira sobre a política israelense. Depois de negociar os acordos de Oslo com o líder palestino Yasser Arafat, o primeiro-ministro Yitzhak Rabin foi assassinado em 1995. A polícia logo traçou uma linha divisória entre o assassino e os grupos Kahane.

Ben-Gvir, então um jovem agitador de extrema direita que foi dispensado do serviço militar de Israel por causa de suas crenças políticas, ameaçou Rabin apenas três semanas antes de seu assassinato.

Embora nunca tenha sido condenado por violência, Ben-Gvir defendeu extremistas violentos de extrema direita no tribunal (como Smotrich, ele é advogado) e foi condenado por incitação ao racismo e apoio a um grupo terrorista. Durante anos, ele teve uma fotografia de Baruch Goldstein, um extremista de direita israelense-americano que massacrou fiéis palestinos, pendurado em sua casa.

Recentemente, ele brandiu uma arma durante confrontos entre a polícia e palestinos que atiravam pedras em Jerusalém Oriental, pedindo à polícia que atire com munição real.

Grupos de direitos humanos acusaram Smotrich de promover a violência de colonos contra palestinos na Cisjordânia. E mesmo que ele seja aliado de Netanyahu agora e proponha reformas legais que possam ajudar o ex-primeiro-ministro a escapar da prisão, ele mostrou pouco interesse no tipo de política cínica, mas pragmática, que Netanyahu defende.

Em uma gravação secreta divulgada durante a campanha no mês passado, Smotrich foi ouvido chamando Netanyahu de mentiroso e sugerindo que foi sua própria intervenção que interrompeu os planos do partido de centro-direita Likud de se aliar aos partidos árabes de Israel.

“Espere um pouco. Com Netanyahu, a física ou a biologia farão seu trabalho”, disse Smotrich na gravação, segundo o Times of Israel . “Ele não ficará aqui para sempre; em algum momento ele vai ser condenado pelo tribunal ou qualquer outra coisa. Tenha paciência. Não há dúvida de que Netanyahu é um problema, mas você tem que escolher entre um problema e outro.”