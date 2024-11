A embaixada dos EUA no Laos declarou, na sexta-feira, 22, estar ciente de “vários casos de suspeita de envenenamento por metanol em Vang Vieng, possivelmente por meio do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol”.

O Departamento de Estado dos EUA informou que um cidadão americano morreu em Vang Vieng, mas não forneceu mais detalhes. A AP relatou que duas australianas, Bianca Jones e Holly Bowles, adoeceram após receberem doses gratuitas de vodca em um evento no Nana Backpacker Hostel, com mais de 100 convidados. Ambas faleceram após serem transferidas para a Tailândia para tratamento médico.

O Ministério das Relações Exteriores da Dinamarca confirmou que dois cidadãos dinamarqueses morreram no Laos, mas não especificou se as mortes estão relacionadas ao metanol. O Reino Unido declarou que está auxiliando a família de uma cidadã britânica falecida no Laos, enquanto a Nova Zelândia informou que um cidadão relatou ter adoecido no país, provavelmente devido ao envenenamento por metanol.