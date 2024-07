Obama anuncia apoio à candidatura presidencial de Kamala Harris

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa Michelle Obama anunciaram nesta sexta-feira, 26, apoio à candidatura presidencial da atual vice-presidente Kamala Harris.

Com isso, Obama se torna o último importante líder do Partido Democrata a se unir em apoio a Harris depois que o presidente Joe Biden abandonou sua tentativa de um segundo mandato.

“Dissemos que achamos que ela seria uma fantástica presidente dos Estados Unidos e que tem todo o nosso apoio”, afirmou Obama em uma publicação no X, ex-Twitter.

O ex-presidente Barack Obama e a vice-presidente Harris compartilham um momento durante um evento na Casa Branca em 2022 Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post

O vídeo que acompanha a mensagem nas redes sociais mostra os Obama ligando para Harris para informá-la sobre o apoio. "Ligamos para dizer que Michelle e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de apoiá-la e fazer tudo o que pudermos para que ela passe por esta eleição e chegue ao Salão Oval", diz o ex-presidente a Harris. Michelle Obama acrescenta: "Não posso ter esse telefonema sem dizer à minha garota Kamala: Estou orgulhosa de você. Isso vai ser histórico."

Em uma declaração separada, os Obama prometeram “fazer tudo o que pudermos” para eleger Harris e convocaram suas legiões de apoiadores para se juntarem ao esforço.

Na quinta-feira, a campanha de Donald Trump aproveitou a falta de apoio de Obama para argumentar que o caminho de Harris para a nomeação não era um consenso no partido.

Steven Cheung, um porta-voz da campanha, disse que Trump não concordaria em debater com Harris até que ela fosse oficialmente a indicada democrata, sugerindo sem evidências que Obama e outros democratas importantes estavam considerando apoiar um candidato diferente.

O endosso dos Obamas vem depois que Harris já garantiu promessas suficientes de delegados para se tornar a provável indicada. Biden saiu da disputa no domingo e imediatamente endossou Harris, que rapidamente uniu grande parte do Partido Democrata em apoio à sua candidatura.

Pouco antes de Biden abandonar a disputa, Obama disse aos aliados que o caminho do presidente para a vitória havia diminuído muito e que ele achava que o presidente precisava considerar seriamente a viabilidade de sua candidatura, de acordo com várias pessoas próximas. Nessas conversas, Obama disse querer proteger Biden e, como um amigo, estava preocupado com seu legado. /The Washington Post