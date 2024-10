A década seguinte, porém, acabou sendo mais frustrante, e vários países no Sul Global tiveram taxas de crescimento inferiores às dos Estados Unidos ou mesmo estagnaram. Durante esse período, investidores na bolsa americana geralmente se deram melhor do que aqueles que apostaram nos emergentes. Volatilidade nos preços de commodities, problemas políticos e dificuldades de elevar níveis de produtividade per capita foram alguns dos motivos pelos quais o ritmo de crescimento dos anos 2000 mostrou-se, em várias economias emergentes, insustentável. A porcentagem do PIB brasileiro da economia global chegou a declinar. Até a China teve de se contentar com uma expansão econômica mais lenta – cenário que levou numerosos analistas a declararem o fim dos “anos dourados” para mercados emergentes.

Agora, há vários sinais de que os próximos anos podem ser mais animadores para economias em ascensão, e até voltarem aos níveis da década de 2000. Como prevê o economista Ruchir Sharma, por exemplo, “a proporção de economias emergentes, nas quais o PIB per capita provavelmente crescerá mais rápido do que o dos EUA, deve aumentar de 48% nos últimos cinco anos para 88% nos próximos cinco. Essa parcela corresponderia ao pico do boom do mundo emergente nos anos 2000.” Da mesma forma, um relatório recente do Fórum Econômico Mundial (WEF) destaca aumento no otimismo, sobretudo em relação à economias da Ásia, como Índia e Indonésia. Sete em cada 10 economistas-chefes entrevistados esperam um crescimento forte ou muito forte em 2024 e 2025 para economias do Sul da Ásia, região dominada pela Índia, que, segundo o FMI, deve crescer 7% neste ano.