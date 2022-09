Palácio de Buckingham apresenta novo emblema real de Charles III

O Palácio de Buckingham apresentou o novo monograma real - emblema formado pelas iniciais do nome - do rei Charles III, que a partir de agora será utilizado em documentos oficiais, caixas de correio e edifícios de governo. Imagens do emblema foram apresentadas na segunda-feira, 26, e começam a ser utilizados nesta terça-feira, 27.

O emblema de Charles III será formado pelas letras “CIIIR”, iniciais de Charles III Rex (rei, em latim). Na identidade visual revelada pelo Palácio de Buckingham, o C e o R se entrelaçam e uma cora paira sobre as iniciais.

Envelopes com o monograma real do rei Charles III impressos nos Correios da Corte no Palácio de Buckingham, no centro de Londres, nesta terça-feira, 27. Foto: Palácio de Buckingham/ PA via AP

Durante o reinado de Elizabeth II, o monograma era formado pelas iniciais “EIIR”, de Elizabeth II Regina (rainha em latim). As cartas que saírem do Palácio de Buckingham a partir desta terça-feira, 27, dia que marca o fim do luto real pela morte da monarca mais longeva da História do Reino Unido, terão o novo símbolo, “CIIIR”.

Emblema de Elizabeth II, formada pelas letras EIIR em sela da cavalaria real; marca de Charles III vai substituir gradualmente a da mãe. Foto: Carl Recine/ AFP

O novo monograma foi criado pelo College of Arms, fundado em 1484 para desenvolver novos escudos de armas e conservar os registros genealógicos oficiais.

Pelo escritório postal de Buckingham passam cerca de 2.000 pacotes e cartas por ano, entre convites, respostas a cartas ou correspondências oficiais.

O novo monograma faz parte das muitas mudanças trazidas pela ascensão ao trono de Charles III. O hino nacional foi modificado e os britânicos agora cantam “God Save The King”. O rosto do rei vai substituir pouco a pouco o da soberana nas notas de libras. E o passaporte também será modificado no Reino Unido e nos outros 14 países da Commonwealth, onde Charles III é o chefe de Estado./ AFP