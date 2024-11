Pandas a caminho do Brasil? China aceita mandar ursos, mas falta de verba adia plano; entenda

Conforme dados do Ministério das Relações Exteriores da China, essa cooperação já permitiu o intercâmbio de pandas com 26 instituições, em 20 países diferentes, entre eles Alemanha, Espanha e os Estados Unidos. A parceria remonta a 1972, quando o então presidente Richard Nixon viajou à China para quebrar o gelo nas relações com Pequim e jantou com o líder revolucionário comunista Mao Tsé Tung. Geralmente, a chegada dos pandas é presenciada pelos líderes dos países.

Apesar da rivalidade política e da disputa de influência, China e EUA renovaram acordos. Em outubro houve uma troca de pandas. Os que estavam abrigados no zoológico de Atlanta foram enviados de volta a Chengdu, na China. Em contrapartida, um novo casal partiu em voo fretado para o zoológico de Washington.

Segundo o governo chinês, os pandas gigantes Lun Lun e Yang Yang, além de suas filhas gêmeas, abrigadas no Zoológico de Atlanta retornaram à China em segurança em 13 de outubro, com boa saúde. O par Bao Li and Qing Bao voou à capital dos Estados Unidos.