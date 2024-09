Um zoológico na China admitiu que sua principal atração, dois supostos pandas, são na verdade cães pintados. Os cães da raça Chow Chow, pintados para se parecerem com pandas, viralizaram em um vídeo feito por um visitante no zoológico no sul da província de Guangdong. As informações são de reportagem da CNN.

PUBLICIDADE O vídeo foi postado no Douyin, o TikTok chinês, e foi compartilhado mais de 1,4 milhão de vezes e recebeu mais de 725 mil curtidas. Um outro usuário postou uma foto em que os cães aparecem ao lado de uma placa que diz “cães pintados”. A placa afirma que os Chow Chows são tingidos para parecerem pandas, além de descrever os animais como “gentis, inteligentes e adoráveis”. O gerente do zoológico disse que os cães são uma das principais atrações do local.

Cachorros são pintados para se parecerem com pandas em zoológico chinês Foto: Reprodução TikTok

“Pelo nosso nome, você pode ver que somos ‘Paraíso de Animais Estranhos e Animais de Estimação Fofos’”, ela disse ao veículo local Sichuan Observation. “Estes são cães Chow Chow pintados (como pandas), já que isso faz parte das nossas especialidades.”

De acordo com a reportagem, essa não é a primeira vez que cães são pintados para parecer pandas na China. Em 2019, um café em Chengdu também foi criticado por oferecer um serviço de tingimento de animais para que se parecessem com pandas.