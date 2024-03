Paquistão elege Asif Ali Zardari como presidente pela segunda vez

O novo presidente era o favorito para vencer a disputa devido à aliança feita entre o Partido Popular do Paquistão (PPP) e o partido governante Liga Muçulmana do Paquistão, ou PML-N, do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, e de seus outros aliados políticos.

A união entre as duas dinastias política paquistanesa será fundamental nas negociações para formar um governo de coalizão - após as eleições distritais do mês passado terem sido marcada por violência, corte temporário do serviço de telefonia móvel, fechamento de fronteiras e alegações de fraude eleitoral do partido de Khan.