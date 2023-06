Quem são os cinco passageiros mortos no submarino que implodiu durante expedição ao Titanic?

Um renomado especialista em Titanic, um aventureiro detentor de recorde mundial, dois membros de uma das famílias mais ricas do Paquistão e o CEO da empresa que lidera a expedição são os cinco tripulantes que morreram após a implosão catastrófica do submersível que fazia uma viagem de turismo rumo à carcaça do Titanic, no fundo do Oceano Atlântico.

O veículo desapareceu no domingo, 18, durante uma expedição para visualizar o Titanic. Os cinco passageiros pagaram US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão) para embarcar no submersível Titan, da empresa OceanGate, que, sem deixar vestígios, sumiu no Atlântico.

Saiba mais sobre as vítimas:

Stockton Rush

Stockton Rush, de 61 anos, é o piloto do submersível e o fundador e CEO da OceanGate, empresa privada de pesquisa e turismo que realizou mais de uma dúzia de expedições subaquáticas desde 2010. A empresa foi criada em 2009 e realizou outros mergulhos no naufrágio do Titanic nos últimos dois anos.

Rush obteve sua classificação de capitão do tipo DC-8 no United Airlines Jet Training Institute em 1981, aos 19 anos, tornando-o o piloto de transporte a jato mais jovem do mundo, de acordo com sua biografia no site da OceanGate. Sua licença de piloto o levou a Cairo, Damasco, Síria, Bombaim, Londres, Zurique e Sudão. Ele obteve um diploma de bacharel em engenharia aeroespacial pela Universidade de Princeton, em 1984, e um MBA pela UC-Berkeley Haas School of Business, em 1989. Naquele ano, Rush construiu uma aeronave experimental Glasair III, na qual ele ainda voa, de acordo com a biografia de sua empresa. Ele também terminou um submersível para duas pessoas Kittredge K-350, no qual realizou mais de 30 mergulhos.

Em entrevista à CBS News no ano passado, Rush defendeu a segurança de seu submersível, mas disse que nada é isento de riscos. “Saliências, redes de pesca, risco de emaranhamento”, exemplificou ele, acrescentando que um bom piloto pode evitar tais perigos.

Rush, de 61 anos, é o piloto do submersível e o fundador e CEO da OceanGate, empresa responsável pela expedição. Foto: AP Photo/Bill Sikes, File

Hamish Harding

Hamish Harding é um empresário britânico do ramo da aviação e aventureiro experiente que já quebrou diversos recordes mundiais por viagens em alto mar e por circunavegar a Terra de avião. Harding, um piloto de aeronave, publicou em suas redes sociais, antes da viagem, que ele iria viajar para os destroços do Titanic no Titan. “Esta missão provavelmente será a primeira e única missão tripulada ao Titanic em 2023″, escreveu ele no Instagram. Harding é o fundador e presidente da Action Aviation, uma empresa com sede nos Emirados Árabes Unidos que compra e vende aeronaves.

Ele está com quase 50 anos e também preside a divisão do Oriente Médio do Explorers Club, que se descreve como uma “sociedade profissional multidisciplinar dedicada ao avanço da pesquisa de campo, exploração científica e conservação de recursos”.

Harding foi passageiro, no ano passado, do quinto voo espacial humano da Blue Origin, a empresa espacial privada fundada por Jeff Bezos, que é o presidente honorário do Explorers Club. As páginas de mídia social de Harding estão repletas de fotos de aviões, foguetes, navios e fotos de suas aventuras em destinos como o Pólo Sul e a Fossa das Marianas.

Harding foi passageiro, no ano passado, do quinto voo espacial humano da Blue Origin, a empresa espacial de Jeff Bezos Foto: Felix Kunze/Blue Origin via AP

Paul-Henry Nargeolet

Paul-Henry Nargeolet, um comandante aposentado da Marinha Francesa, de 77 anos, é o diretor de pesquisa subaquática para uma empresa de mídia e exibição do qual é afiliada, a RMS Titanic. Nargeolet, apelidado de PH, tem “um conhecimento inigualável” dos destroços do Titanic, disse Brandon Whited, curador da Titanic International Society, que viajou para o local com Nargeolet na década de 1990.

Nargeolet pode identificar pedaços da popa do navio, que está em frangalhos no fundo do oceano, “como ninguém mais pode”, disse Whited. “Ele realmente conhece o navio e tem uma paixão quase inacreditável por ele”, disse Whited.

Nargeolet nasceu em Chamonix, na França, e também viveu na África por 13 anos com sua família. Ele serviu como piloto de submarino, capitão de navio e mergulhador profundo durante suas duas décadas na marinha francesa, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Enquanto trabalhava no instituto francês de pesquisa em ciências marinhas IFREMER, Nargeolet se aventurou no Titanic pela primeira vez em 1987 - dois anos após a descoberta dos destroços.

Nargeolet desde então liderou “várias expedições” ao local, completou 37 mergulhos submersíveis - inclusive com o OceanGate - e supervisionou a recuperação de 5 mil artefatos, de acordo com uma biografia no site de sua empresa. No ano passado, Nargeolet publicou um livro sobre o navio em francês: “Dans les profondeurs du Titanic” (“Nas profundezas do Titanic”, em tradução livre).

Nargeolet, considerado um especialista em Titanic, já completou 37 mergulhos submersíveis ao local do naufrágio. Foto: Joël SAGET / AFP

Shahzada Dawood

O empresário paquistanês-britânico Shahzada Dawood, de 48 anos, estava com seu filho, Suleman, de 19, na expedição. Eles fazem parte de uma das famílias de negócios mais proeminentes do Paquistão. Shahzada Dawood é vice-presidente do conglomerado paquistanês Engro Corp., que tem uma mistura de interesses industriais, incluindo fertilizantes, têxteis e alimentos. É uma subsidiária da Dawood Hercules, de propriedade familiar, liderada por seu pai, Hussain.

Dawood também dirige a Dawood Foundation e é administrador do SETI Institute, uma organização de pesquisa com sede na Califórnia que busca vida extraterrestre. O presidente do instituto, Bill Diamond, disse que Dawood é humilde por natureza e fascinado pela questão de saber se existe vida inteligente em outro lugar do universo. Quando ele contou a Diamond sobre a viagem submersível em abril, Dawood expressou entusiasmo com o que viu como uma oportunidade extraordinária. “Ele geralmente não corre riscos”, disse Diamond, mas parecia “intrigado com a oportunidade de explorar o oceano”.

Dawood tem dupla cidadania britânico-paquistanesa e faz parte de vários conselhos de caridade, incluindo alguns ligado ao rei Carlos III da Grã-Bretanha. Ele falou nas Nações Unidas e frequentou o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde compartilhou sua visão de um “futuro sustentável” e defendeu a energia limpa e os modelos de negócios que ajudam a elevar as “comunidades de baixa renda”. de fotografia da vida selvagem, jardinagem, seu cachorro e exploração de vários habitats naturais, disse sua família no comunicado.

Shahzada Dawood é vice-presidente do conglomerado paquistanês Engro Corp., que tem uma mistura de interesses industriais, incluindo fertilizantes, têxteis e alimentos Foto: Handout / DAWOOD HERCULES CORPORATION / AFP

Suleman Dawood

Suleman Dawood é o membro mais jovem da expedição do Titanic. Ele cresceu nos arredores de Londres, no vilarejo arborizado de Long Ditton, em Surrey, com seu pai e sua mãe, Christine, uma coach de desenvolvimento profissional e vida que dirigiu um negócio de agricultura orgânica na região de Punjab, no Paquistão, e faz parte do conselho da Fundação Dawood.

Suleman é um fã de livros de ficção científica, resolução de cubos de Rubik e de jogar vôlei, disse sua família em um comunicado. Ele se formou recentemente na ACS International School Cobham, cujo diretor, Barnaby Sandow, disse ao The Post que a comunidade escolar “está profundamente preocupada com a notícia” de que Suleman e seu pai estão a bordo do submersível desaparecido.

Suleman tem uma irmã, Alina, e a família tem um cachorro chamado Stig e um gato chamado Proteus. Seus vizinhos disseram ao Daily Mail: “Você não poderia desejar vizinhos mais adoráveis. . . . As crianças são tão doces e educadas.”./WP e AP.