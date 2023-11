Patricia Bullrich será a nova ministra de Segurança de Milei

A ex-candidata presidencial argentina e líder do partido de centro-direita PRO, Patricia Bullrich, aceitou nesta quinta-feira, 23, a oferta de Javier Milei para ocupar o cargo de ministra de Segurança no novo governo, a partir de 10 de dezembro. Bullrich retornará desta forma à mesma pasta que liderou entre os anos 2015 e 2019, durante o mandato do então presidente Mauricio Macri.

Durante a campanha para as primárias e no primeiro turno da recente eleição na Argentina, Bullrich teve um forte embate com o líder da coalizão A Liberdade Avança e se posicionava como o nome mais consistente da centro-direita para governar o país. Mas na reta final da campanha, após ficar em terceiro lugar, depois de Milei e Sérgio Massa, a presidente do PRO se aproximou do libertário.

Com o próprio Mauricio Macri como mediador, Milei chegou a um acordo com Bullrich para receber o apoio do 23% da população que votou pela ex-candidata, impactando significativamente nos números que deram a vitória a Milei. Depois da confirmação da derrota de Sérgio Massa em 19 de novembro, Macri e Bullrich se encontraram com o líder de A Liberdade Avança no Hotel Libertador para negociar os próximos passos do novo governo.

A ex-candidata presidencial Patricia Bullrich fala aos apoiadores ao lado de Javier Milei, candidato presidencial da coalizão A Liberdade Avança, durante seu comício de encerramento de campanha em Córdoba, Argentina, quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Foto: Nicolas Aguilera / AP

O papel de Bullrich como ministra de Segurança no governo de Macri foi uma das bases da sua campanha, na qual ela defendeu seus resultados no combate ao narcotráfico e na reforma da Lei de Segurança Interna, se colocando como o nome mais experiente na área.

Com Bullrich, o novo gabinete de Milei agora conta com seis ministros confirmados. A maior dúvida fica na pasta da Economia. Mariano Cúneo Libarona será o Ministro da Justiça, Diana Mondino será a Chanceler, Sandra Petovello chefiará o Ministério do Capital Humano, Guillermo Ferraro liderará a pasta de infraestrutura e Guillermo Francos será o Ministro do Interior.