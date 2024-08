O petroleiro grego MV Sounion, que foi atacado pelos houthis do Iêmen na semana passada no Mar Vermelho, ainda está em chamas e parece estar vazando petróleo, informou o Pentágono. As informações são da BBC. O petroleiro está transportando mais de 150 mil toneladas de petróleo bruto. Um possível vazamento tem o potencial de estar entre os maiores já registrados vindos de um navio.

De acordo com a BBC, o navio foi atingido primeiro por tiros de dois pequenos barcos na última quarta-feira, 21, e depois foi atingido por três projéteis não identificados, que provocaram um incêndio e o deixaram sem energia do motor. Seus 25 tripulantes foram resgatados por um navio de guerra europeu um dia depois e transportados para Djibuti. O petroleiro foi atacado novamente mais tarde: os Houthis postaram um vídeo supostamente mostrando-os ateando fogo nele.

Petroleiro grego MV Sounion foi atacado pelos houthis do Iêmen na semana passada no Mar Vermelho e ainda está em chamas; Pentágono alertou para risco de vazamento. Foto: European Union's Operation Aspides via AP