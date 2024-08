Ataque de houthis deixa petroleiro grego em chamas, sem tripulação e a deriva no Mar Vermelho

Um petroleiro da Grécia que foi abandonado por sua tripulação está em chamas e a deriva no Mar Vermelho desde sexta-feira, 23. A embarcação havia sido atacada pelo grupo rebelde Houthi, que controla parte do Iêmen, na quarta-feira, 21, e os incêndios decorrentes deste ataque já haviam sido contidos. Não se sabe o que fez a embarcação ficar em chamas pela segunda vez.

Petroleiro grego em chamas após ataque dos rebeldes houthis no Mar Vermelho Foto: Ansarullah Media CenterAFP

Risco ambiental

O navio era tripulado por 25 filipinos e dois russos, além de quatro seguranças privados, que foram levados por um contratorpedeiro francês para o Djibouti, segundo a missão naval Aspides, da União Europeia no Mar Vermelho.

O Sounion tem 150 mil toneladas de petróleo bruto a bordo e representa um “risco de navegação e ambiental”, alertou a missão. “É essencial que todos na área tenham cautela e se abstenham de quaisquer ações que possam levar a uma deterioração da situação atual.”

Na noite de sexta-feira, os houthis divulgaram imagens de uma explosão atingindo Sounion. Uma análise quadro a quadro do vídeo conduzida pela Associated Press sugeriu que três explosões simultâneas atingiram o convés, sugerindo um ataque conduzido por explosivos plantados, em vez de um ataque com mísseis ou drones.

Navio grego pega fogo após ataque do grupo rebelde Houthi no Mar Vermelho Foto: Ansarullah Media Center/AFP

Ataques

Os houthis atacaram mais de 80 navios com mísseis e drones desde o início da guerra em Gaza, em outubro. O grupo também apreendeu um navio e afundou outros dois.

Publicidade

Um dos navios afundados, o Tutor, afundou depois que os houthis plantaram explosivos a bordo, após a saída da tripulação em um ataque anterior.

Outros mísseis e drones foram interceptados por uma coligação liderada pelos EUA no Mar Vermelho ou não conseguiram atingir seus alvos.

Os rebeldes afirmam que têm como alvo navios ligados a Israel, aos EUA ou ao Reino Unido para forçar o fim da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas em Gaza. No entanto, muitos dos navios atacados têm pouca ou nenhuma ligação com o conflito. Alguns, inclusive, iriam para o Irã./com AP