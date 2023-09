Centenas de pessoas que dizem se identificar como cães se reuniram na estação ferroviária de Potsamer Platz de Berlim, na Alemanha, nesta semana, em um protesto que viralizou nas redes socias. Aproximadamente mil ativistas “transespécies” participaram do ato. As informações são do jornal europeu Daily Mail.

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais nesta semana mostra uma multidão reunida, posando para uma foto, uivando e latindo uns com os outros.

Alguns especialistas apontam que a identificação é classificada como teriantropia. Theres são indivíduos que acreditam ou sentem que são animais não-humanos. O conceito difere de furries, indivíduos que gostam de fazer cosplay em trajes de animais.

Recentemente, um morador do Japão viralizou nas redes sociais como “Border Collie humano”. O influenciador, que tem um canal no YouTube com mais de 30 mil inscritos, não tem sua identidade revelada, é é conhecido apenas como “Toco” e ele gastou £ 12.480 (cerca de R$ 65 mil) na fantasia realista para se parecer um cachorro.

Ele diz que, desde criança, seu sonho era ser um animal. O japonês esconde sua identidade e seu rosto humano do mundo porque diz que não quer ser julgado por pessoas que conhece.