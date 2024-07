Polícia foi avisada sobre atirador em comício de Trump 86 segundos antes do ataque, segundo vídeo

Quase imediatamente após a tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em seu comício de campanha no oeste da Pensilvânia, no sábado, 13, algumas pessoas que participaram do comício disseram aos repórteres que tentaram alertar as autoridades de que um homem suspeito estava em um telhado próximo. Agora, um vídeo recentemente divulgado corrobora esses relatos de advertências, mostrando uma cena caótica em que participantes do comício começaram a chamar a polícia quase um minuto e meio antes dos tiros serem disparados.

PUBLICIDADE A filmagem, postada nas redes sociais na noite de domingo, 14, mostra várias testemunhas gritando e direcionando pelo menos um policial para o telhado de uma empresa vizinha. As autoridades apontaram que Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, atirou em Trump e nos participantes do telhado antes de ser morto pelas autoridades. No novo vídeo, um homem grita “Oficial! Policial!” enquanto outros apontam para o edifício. “Ele está no telhado!”, afirma uma mulher. O vídeo também mostra um policial de uniforme preto olhando para o topo do prédio.

Republican presidential candidate former President Donald Trump is helped off the stage at a campaign event in Butler, Pa., Saturday, July 13, 2024. (AP Photo/Gene J. Puskar) Foto: Gene J. Puskar/AP

Pressão

Evidências crescentes de que as autoridades foram informadas sobre Crooks antes de ele atirar no republicano colocaram o Serviço Secreto sob pressão para explicar o que os analistas descreveram como uma grande falha de segurança. Depois que Crooks disparou, Trump ficou ferido, assim como dois apoiadores que assistiam o comício e um morreu.

O Serviço Secreto não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da reportagem do Washington Post. A diretora do serviço secreto, Kimberly Cheatle, enviou um memorando aos seus agentes no domingo elogiando seus rápidos esforços para levar Trump para um local seguro depois que tiros foram disparados. Também no domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que ordenou uma “revisão independente” da segurança no comício. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, repetiu na segunda-feira, 15, o apelo por uma investigação independente, chamando a tentativa de assassinato de uma “falha” de segurança.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump é coberto por agentes do Serviço Secreto americano em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia Foto: Evan Vucci/AP

Croocs começou a atirar dois minutos e dois segundos após o início do vídeo recém-publicado, que começa com uma voz de homem dizendo que as pessoas estavam apontando para o telhado, de acordo com uma análise do The Washington Post das imagens do evento. Os tiros começaram 86 segundos após as primeiras tentativas sonoras de alertar a polícia, de acordo com a análise, que sincronizou vários clipes com base no som da voz de Trump no sistema de alto-falantes enquanto ele se dirigia a apoiadores em um recinto de exposições agrícolas em Butler, Pensilvânia.

O novo vídeo corrobora declarações anteriormente relatadas por outras testemunhas, que disseram em entrevistas a diversos meios de comunicação que alertaram a polícia que um homem tinha subido no telhado da empresa, Agr International, que fabrica equipamentos industriais. O edifício Agr não estava dentro da área segura guardada pelo Serviço Secreto, que exigia que o público passasse por um detector de metais antes de entrar.

Publicidade

Thomas Matthew Crooks tentou assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump Foto: Escola Bethel / AP

Segurança

Enquanto oficiais do Serviço Secreto monitoravam o evento dentro da área segura, policiais de municípios locais e departamentos do condado foram designados para proteger o perímetro externo. As autoridades apontaram que era típico do Serviço Secreto atribuir esta responsabilidade à polícia local, mas que os planos para proteger o perímetro são estruturados e assinados pelo Serviço Secreto e, em última análise, fazem parte do plano geral de segurança do Serviço Secreto para o evento.

Ben Maser, que assistia ao evento fora do perímetro de segurança, disse ao The Washington Post que relatou duas vezes a um policial no espaço de dois minutos que tinha visto um homem de aparência suspeita no telhado do prédio. Maser, que confirmou estar visível no video publicado no domingo, apontou que primeiro avisou o policial cerca de 30 segundos antes do período capturado no vídeo.

O policial “não disse nada” a Maser em resposta a nenhum dos alertas, disse ele. Na primeira ocasião, quando Maser viu o homem no telhado avançando agachado, o policial olhou na direção do prédio, segundo Maser. Na segunda, quando o homem estava deitado, Maser disse que aconselhou o policial a se deslocar para um local onde pudesse ver o homem.

O xerife do condado de Butler, Michael Slupe, afirmou ao The Washington Post que um policial local confrontou Crooks antes do ataque. Não ficou imediatamente claro se esse policial foi visto checando o atirador no vídeo.

O policial subiu no telhado para verificar os relatos de um homem suspeito, disse Slupe. Mas o policial, que não conseguiu acessar a arma porque estava agarrado à beira do telhado, teve que sair quando o atirador apontou a arma para ele, disse o xerife.