Quatorze foram examinados na nova pesquisa. Para Alissa, uma das revelações mais surpreendentes sobre os residentes de Pompeia foi a sua diversidade genética, que destacou a natureza cosmopolita do Império Romano no período. Ela atribuiu isso à migração, escravidão, conquista e comércio. Na altura do desastre, as rotas comerciais do Império estendiam-se do Norte de África até à Ásia, e as pessoas mudaram-se para Roma por escolha própria e pela força.

“Alguns daqueles dos quais conseguimos gerar dados genômicos mostraram uma ancestralidade genética mais oriental, semelhante ao Mediterrâneo, que poderia corresponder a populações, por exemplo, do Egeu ou do Levante”, disse Alissa. “Portanto, poderiam ser migrantes recentes ou descendentes de migrantes dessas regiões.”

Uma das maiores conclusões da geneticista é que reconstruir visualmente o passado não é confiável e às vezes é fantasioso. “Essa é uma lição valiosa a aprender quando medimos como as pessoas se relacionam umas com as outras com base no DNA ou no sexo molecular”, disse Alissa. “Acho que isso nos ensina alguma humildade e ceticismo sobre nossas interpretações.”