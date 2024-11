Os bombeiros lutaram em terrenos íngremes na quinta-feira, 7, para combater um incêndio alimentado por ventos fortes nas colinas irregulares a noroeste de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. As chamas queimaram várias casas, forçaram mais de 10 mil pessoas a se retirarem e levaram o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a declarar estado de emergência.

O incêndio, conhecido como incêndio Mountain, começou no Condado de Ventura na manhã de quarta-feira, 6, e cresceu para mais de 8 mil hectares. Na quinta-feira à noite, o incêndio florestal havia destruído mais de 130 estruturas e danificado quase 90 outras, e estava apenas 5% contido, disseram os bombeiros.

Bombeiros internos combatem o incêndio Mountain em Moorpark, Califórnia, na quinta-feira, 7. Foto: Noah Berger/AP

PUBLICIDADE As equipes de solo e helicópteros concentraram seus esforços de contenção perto das comunidades de Santa Paula e Somis. Pelo menos 800 bombeiros estavam combatendo o incêndio na quinta-feira, e mais eram esperados. Muitas escolas na área foram fechadas e as autoridades pediram aos moradores que ficassem longe. “O incêndio ali está em um lugar complicado — é um terreno acidentado e íngreme que somente nossos melhores bombeiros conseguem acessar”, disse o capitão Trevor Johnson do Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura. “Vamos trabalhar da melhor forma possível.”

Cavalos galopam em um recinto em Swanhill Farms, durante o incêndio Mountain, na Califórnia. Foto: Noah Berger/AP

“Felizmente, um dos vizinhos tinha uma motosserra”

Dezenas de pessoas que foram retiradas de suas casas passaram a noite na Paróquia Padre Serra, uma igreja católica na cidade de Camarillo. A comunidade, que fica cerca de 80 quilômetros a noroeste de Los Angeles, abriga muitos aposentados e locais pitorescos para casamentos.

Linda Fefferman e seu marido, Dennis Gottlieb, estavam abrigados na igreja após se retirarem da casa que alugaram de um amigo. Eles mal conseguiram sair: o fogo derrubou uma árvore e bloqueou a estrada enquanto tentavam deixar o bairro. “Nós imaginamos que estávamos presos”, disse Fefferman, 74. “Felizmente, um dos vizinhos tinha uma motosserra.”

A casa não foi poupada. O casal perdeu seus dois pássaros de estimação, décadas de registros genealógicos da família e suprimentos para o negócio de controle de pragas de Gottlieb. “Ele tem sua caminhonete, mas todo o resto se foi”, disse Fefferman. O casal não tem seguro. Eles planejam ficar no abrigo até resolverem as coisas. Eles não têm família por perto e nenhum outro lugar para ir, disse Fefferman. “Eventualmente, vou desmoronar, tenho certeza.”

Publicidade

Equipes empurram carro antigo para longe de uma casa em chamas enquanto em meio ao incêndio Mountain em Camarillo, Califórnia. Foto: Noah Berger/AP

Ao longo da West Highland Drive, onde os Feffermans moravam, havia cenas de devastação intercaladas com o que pareciam milagres.

Alguns lotes se tornaram nada mais do que montes de madeira carbonizada, talvez com uma chaminé queimada ou os restos de uma viga de madeira. Mas pelo menos oito casas pareciam intocadas, seus gramados verdes e varandas intactas. Fumaça e cinzas flutuavam pelo ar enquanto os bombeiros cuidavam dos pontos quentes restantes.

As equipes de bombeiros receberam um pequeno alívio na quinta-feira, quando rajadas que sopravam a uma velocidade de 128 km/h diminuíram para cerca de 56 km/h, disse Rich Thompson, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia. Esperava-se que as condições melhorem ainda mais até esta sexta-feira, 8.

A região ameaçada pelo incêndio inclui comunidades rurais pontilhadas com viveiros, fazendas e ranchos de cavalos. Incêndios florestais não são incomuns lá, mas os moradores disseram que não estavam preparados para a rapidez com que o incêndio progrediu.

Helicóptero joga água para combater o incêndio Mountain na Waters Road em Moorpark, Califórnia. Foto: Noah Berger/AP

“Foi um pesadelo total”

O governador Newsom visitou a área na quinta-feira e observou que o incêndio continuou a destruir infraestrutura crítica antes de proclamar estado de emergência, o que ajudará as autoridades locais a obter recursos mais rapidamente. Ele havia dito anteriormente em uma declaração que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências forneceria assistência financeira rápida e pediu aos moradores que estivessem prontos para se retirarem quando as autoridades os mandassem sair. Dez pessoas ficaram feridas no incêndio, principalmente por inalação de fumaça, disse Jim Fryhoff, xerife do Condado de Ventura. A causa do incêndio continua sob investigação.

Morador vasculha restos da propriedade de seus pais devastada pelo fogo com a ajuda dos bombeiros. Foto: Ethan Swope/AP

O incêndio pegou os moradores desprevenidos. Ethan Bates, 26, deixou a casa em Camarillo que divide com sua mãe na quarta-feira para jogar golfe com um amigo a 48 quilômetros de distância. Quando ele retornou por volta das 10h30, seu bairro estava irreconhecível. “Foi um pesadelo total — era uma nuvem gigante de fumaça preta no ar”, disse Bates. Ele pegou seu passaporte e seu golden retriever, Butter, antes de sair com sua mãe.

Publicidade

O namorado de sua mãe ficou para trás e usou um gerador para acionar uma bomba de água para que ele pudesse jogar na casa e nos arbustos ao redor. Ele enviou fotos mostrando o gramado da frente em chamas e palmeiras em chamas.

Na quinta-feira, Bates conseguiu retornar para sua casa, que ainda estava de pé. Mas o quintal estava queimado, e o trator de seu vizinho estava completamente queimado. “Eu sinceramente acredito que se o namorado dela não ficasse, a casa teria desaparecido”, disse ele sobre o parceiro de sua mãe.

c.2024 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.