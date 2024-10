Por dentro do comércio secreto de petróleo que financia as guerras do Irã

Em uma guerra com Israel, o Irã precisaria de dinheiro. Não apenas para comprar armas e manter sua economia funcionando, mas para rearmar milícias como o Hamas e o Hezbollah. Muitos presumem que, após anos de sanções, o país teria dificuldades. Eles estão errados. Todo ano, o Irã canaliza dezenas de bilhões de dólares de vendas ilícitas de petróleo para contas bancárias em todo o mundo. Esse enorme tesouro secreto foi usado para financiar o ataque do Hamas a Israel há um ano, enxames de drones russos na Ucrânia e o próprio programa nuclear do Irã. Ele já semeou muitas crises — e pode em breve alimentar a maior de todas elas.

Para entender como o Irã pode acumular tanto dinheiro, analisemos de perto sua petroeconomia. Seis anos atrás, quando o governo Trump impôs novamente um bloqueio, as exportações de petróleo bruto do Irã entraram em colapso. Desde então, no entanto, elas cresceram doze vezes, para 1,8 milhão de barris por dia em setembro. No ano passado, essas vendas geraram US$ 35 bilhões a US$ 50 bilhões; as exportações petroquímicas adicionaram outros US$ 15 bilhões ou US$ 20 bilhões. Contrabandear petróleo em centenas de petroleiros é difícil. Lavar bilhões de dólares secretamente por meio do sistema bancário global é ainda mais difícil. Os Estados Unidos vigiam qualquer banco, mesmo estrangeiro, que processe transações em dólares. Então, como o Irã é pago? E como ele movimenta, armazena e gasta quantias tão grandes de dinheiro?

Leia também Como o Irã driblou as sanções dos EUA e usou seguradora americana para exportar petróleo

PUBLICIDADE A Economist falou com várias pessoas com conhecimento direto do sistema petrolífero do Irã. Para verificar e confirmar o que nos disseram e detalhar melhor os relatos, buscamos informações de outras fontes, incluindo ex-funcionários responsáveis por sanções, insiders iranianos, profissionais de inteligência e o WikiIran, um site de terceiros que oferece vazamentos. Nossa investigação mostra que o país construiu canais financeiros paralelos, que vão de suas plataformas de petróleo aos cofres virtuais de seu banco central. A China, o principal comprador do Irã, é um arquiteto desse sistema e seu principal beneficiário. Bancos globais e centros financeiros, muitas vezes sem saber, são usados como engrenagens vitais. Uma fonte familiarizada com os livros contábeis do Irã diz que, em julho, o país tinha US$ 53 bilhões, € 17 bilhões (US$ 19 bilhões) e reservas menores de outras moedas no exterior. Embora a vigilância tenha enfraquecido nos anos mais recentes, o Irã está sujeito às sanções mais amplas que os Estados Unidos impuseram a qualquer país. Com o objetivo de forçar o Irã a conter seu enriquecimento nuclear e o financiamento do terrorismo, elas têm como alvo setores de sua economia, bem como o governo. Nenhum outro país impõe sanções tão rigorosas, o que significa que, em teoria, a maioria deles pode negociar com o Irã. Na prática, poucos o fazem abertamente, pois os Estados Unidos proíbem suas empresas de negociar não apenas com o Irã, mas também com estrangeiros que o fazem conscientemente. É especialmente difícil para o Irã receber e movimentar dólares, pois cada transação desse tipo, em quase qualquer lugar do mundo, deve em algum momento ser compensada por um banco americano.

Mas nossa reportagem mostra que, com vigilância irregular, determinação e ajuda de um parceiro ganancioso, um país sob um embargo global de fato pode acabar desrespeitando-o em uma escala cósmica. Muitas das táticas do Irã lembram aquelas que um cartel de drogas usaria para comercializar produtos e reciclar lucros em outros empreendimentos obscuros, geralmente por meio de negócios aparentemente legítimos. O sistema subterrâneo de petróleo do Irã é governado por regras tanto quanto por ameaças. A tarefa é construir uma charada elaborada que enganará os aplicadores de sanções.

Barris para todo lado

A maioria dos petroestados exporta petróleo por meio de uma gigante estatal, mas o Irã é diferente. A National Iranian Oil Company (NIOC), sua empresa estatal de petróleo, tem o monopólio da produção. A subsidiária suíça da NIOC, a Naftiran Intertrade Company (NICO), ajuda a comercializar petróleo no exterior. Uma parcela crescente, no entanto, é alocada para ministérios iranianos, grupos religiosos e até fundos de pensão para venderem para si próprios. “É quase medieval”, diz um ex-oficial americano. “Os senhores recebem pedaços do reino.” Em um país que não tem moeda forte, o petróleo bruto é uma forma alternativa de liquidez. O orçamento do Irã no ano passado permitiu que as forças armadas vendessem US$ 4,9 bilhões em petróleo. As alocações também recompensam os clientes leais: em 2022, indivíduos examinados pelo regime receberam uma oferta combinada de US$ 3,6 bilhões em petróleo. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), a guarda pretoriana do regime, também recebe uma grande quantidade de petróleo, geralmente sem registro. Um ex-oficial iraniano diz que a Força Quds, a ala estrangeira do IRGC, ganhou US$ 12 bilhões com essas vendas em 2022.

Publicidade

Iranianos queimam bandeiras israelenses e americanas enquanto Irã estava sob ameaça de ataque de Israel em suas infraestruturas petrolíferas ou nucleares após o bombardeio de mísseis contra Israel. Foto: AFP

Todas essas entidades têm canais de vendas distintos, embora a NICO e o IRGC frequentemente emprestem seus serviços a outros. Às vezes, uma empresa de fachada orquestra tudo. De acordo com o Tesouro americano, a Sahara Thunder, no Irã, realiza vendas para as forças armadas enquanto se apresenta como uma empresa comercial privada. O Irã regularmente terceiriza as vendas para terceiros no exterior, como a ASB, uma empresa turca, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Mas o Irã insiste em garantias. A Baslam, uma subsidiária da ASB, transferiu 51% de suas ações para a Força Quds quando começou a trabalhar para eles, de acordo com um contrato vazado entre a ASB e um comandante do IRGC.

A primeira tarefa dos vendedores é encontrar um comprador. Embora a China absorva 95% das exportações de petróleo bruto do Irã, suas empresas estatais cautelosas com sanções não querem tocar no petróleo. Portanto, três ou quatro empresas de fachada iranianas devem explorar o mercado. Documentos compartilhados por uma fonte mostram que a Litamos International Limited e a Haosi Trade Limited fizeram isso até 2021, quando ambas foram dissolvidas. A China tem seus próprios corretores, cujos clientes fornecem instalações autorizadas pelo estado a processarem petróleo iraniano. A maioria é de pequenas refinarias independentes, apelidadas de “chaleiras”.

Uma vez que um comprador é encontrado, um acordo formal é assinado, geralmente entre duas empresas de fachada. Dadas as somas — uma remessa de petróleo bruto iraniano pode facilmente custar US$ 50 milhões a US$ 100 milhões — os negócios não podem funcionar com base na confiança. Os documentos especificam todos os detalhes, desde testes e cronogramas de inspeção até o tamanho de remessas futuras. O preço geralmente acompanha o Brent, a referência global do petróleo, menos um desconto de US$ 10 a 30 por barril. As moedas aceitas incluem o dólar e, mais raramente, euros, dirhams dos Emirados Árabes ou ienes.

O que muitos contratos não mencionam é a procedência do petróleo, que geralmente é declarada, falsamente, como iraquiana, malaia ou omanense. A origem real é frequentemente confirmada em uma carta confidencial, com a verdadeira natureza da exportação escrita em letras maiúsculas: petróleo IRANIANO.

PUBLICIDADE Há mais de 100 empresas de fachada para adquirir petroleiros, diz uma fonte. Muitas são navios com décadas de uso e bandeira do Panamá, um porto permissivo, sendo renomeados para confundir os rastreadores. Os navios começam pegando petróleo em um dos terminais de exportação do Irã. Para evitar atenção, eles geralmente emprestam transponders para outros navios que circulam a área ou usam software para fazer parecer que estão em outro lugar. Os navios então navegam para o Iraque ou Omã, onde sua carga pode ser transferida para um novo navio. Outro transbordo pode ocorrer na Malásia ou Cingapura, após o qual a carga segue para a China. Os agentes iranianos recebem relatórios em todas as etapas. As decisões são encaminhadas a altos funcionários, que podem se esconder atrás de apelidos (“Roger”, em um exemplo recente de um comandante do IRGC) em mensagens do WhatsApp e notas de voz. Certificados de origem e documentos falsos são fornecidos por toda parte. Mesmo as partes mais secretas das viagens são gerenciadas de perto. Uma lista de verificação, compartilhada por uma fonte, continha 24 perguntas para um transbordo na Malásia envolvendo o Remy, agora conhecido como Wilma II, um petroleiro que, segundo informações de rastreamento da Kpler, uma empresa de dados, teria transportado petróleo bruto iraniano. Às vezes, as coisas dão errado. Uma venda pode fracassar quando um petroleiro está a caminho. A carga às vezes desaparece, desencadeando ameaças de violência por parte dos comandantes do IRGC. Alguns navios são simplesmente abandonados. Normalmente, porém, as mercadorias são entregues sem problemas e, em 45 dias, o pagamento vence. É aqui que o sistema bancário paralelo do Irã, a parte mais impressionante do esquema, entra em jogo.

Publicidade

Efeitos especiais

A história até agora mostra até que ponto a sobrevivência econômica do Irã depende da China. O próximo capítulo destaca essa dependência. O Irã acredita ter encontrado um amigo — seu aliado mais poderoso em um eixo antiocidental. No entanto, a China está principalmente interessada em um bom negócio. Aproveitando a posição fraca do Irã, ela oferecerá assistência, desde que não corra o risco de queimar pontes importantes com os EUA, seu rival geopolítico, mas também seu maior parceiro comercial. Assim, os chineses criam as condições perfeitas para o contrabando do Irã prosperar, sem nunca parecerem, oficialmente, estar envolvidos.





O sistema bancário paralelo do Irã é um feito de brilhantismo burocrático. As maiores empresas de petróleo do país, incluindo a NIOC e a PCC, uma grande exportadora petroquímica controlada pelo Ministério da Defesa, têm grandes departamentos financeiros que atuam como bancos, diz uma fonte familiarizada com elas. Essas unidades incorporaram empresas no Irã, apelidadas de “câmbios de dinheiro”, que lidam com pagamentos estrangeiros ilícitos não apenas para exportadores de petróleo, mas para grandes partes da economia do Irã.

Em alta Internacional Assassinato de menino japonês de dez anos deixa chineses se perguntando: este é o meu país? EUA investigam vazamento de documentos sigilosos sobre plano de ataque israelense ao Irã A Terceira Guerra Mundial já está em andamento, e nem Kamala nem Trump perceberam Cada bolsa local criou empresas de fachada (conhecidas como “trustes”), com o único propósito de coletar e transferir dinheiro. Elas estão sediadas ao redor do mundo. A maioria tem apelidos saídos diretamente de geradores de nomes aleatórios: “Rainbow International Commercial Company”, digamos, ou “Glorious Global Limited”, ambas sediadas em Hong Kong. O papel do proprietário listado se limita a fazer a ligação com as autoridades locais e fornecer procurações para iranianos ou agentes iranianos. Um ex-alto funcionário iraniano diz que cerca de 200 cidadãos iranianos com passaportes duplos supervisionam essas empresas na Europa. Quando um exportador de petróleo quer ser pago, ele envia um e-mail para sua bolsa preferida, informando o valor que precisa receber e de quem. A bolsa então verifica os saldos em sua rede para determinar onde prefere que o dinheiro chegue. Em seguida, ele dirá à empresa petrolífera para informar seu cliente que eles devem esperar uma fatura de um truste indicado. Alguns pagamentos são feitos em yuans que o Irã recicla dentro da China. Mas o yuan não é conversível, e há um limite para o quanto o Irã pode comprar da China. Então, as empresas iranianas frequentemente pedem moeda forte. O mesmo mecanismo funciona também na outra direção, permitindo que as empresas iranianas paguem secretamente pelas importações. Os bancos onde as empresas de fachada têm contas e que processam transferências fornecem ao Irã acesso ao sistema financeiro internacional. Muitos especialistas ocidentais insistem que as fachadas iranianas são quase inteiramente bancadas por credores chineses provinciais que não fazem negócios no Ocidente e, portanto, são imunes à retaliação americana. O Bank of Kunlun, o único banco chinês colocado sob sanções vinculadas ao Irã, está registrado em Xinjiang, uma província distante. No entanto, em segredo, alguns veteranos de conformidade bancária relatam que grandes instituições também são usadas dessa forma. “Há muitos dólares para movimentar”, diz um. Com base em vazamentos de uma empresa petrolífera iraniana, em abril do ano passado o WikiIran listou os detalhes de 218 contas bancárias vinculadas a 71 fundos que descobriu serem administrados pela Amin, uma das maiores bolsas de valores do Irã. Uma olhada no banco de dados associado indica que apenas 67 dessas contas eram hospedadas por um pequeno banco chinês. Do restante, 99 estavam em um dos 20 maiores bancos da China. Passamos os outros números de conta pelo IBAN Checker, um site que verifica detalhes bancários. Isso indicou que 30 contas eram mantidas nos Emirados Árabes Unidos, incluindo nos dois maiores credores do país; dez estavam em bancos europeus (CBC, ING, OTP, Commerzbank e três Sparkassen, como são conhecidos os bancos de poupança da Alemanha); e outros cinco estavam em bancos turcos. Dois estavam em fintechs europeias — Paysera e Wise — que processam pagamentos internacionais. Não há nenhuma sugestão de que qualquer um dos bancos ou fintechs soubesse que estavam lidando com empresas de fachada agindo em nome do Irã, e nada nos documentos indica que eles sabiam desse envolvimento. Em resposta aos e-mails da Economist, o CBC e o Wise disseram que não podiam comentar a respeito de contas individuais. O ING disse que lançou uma investigação interna no ano passado que revelou transações com entidades mencionadas no WikiIran e resultou no fechamento de contas em sua unidade belga. O OTP disse que as contas relevantes foram fechadas em agosto de 2019.

Publicidade

Documentos que obtivemos mostram que, pelo menos em um ponto desde 2021, empresas de fachada que facilitam ou solicitam pagamentos vinculados ao comércio de petróleo do Irã tiveram contas no Citibank em Hong Kong, no HSBC em Hong Kong e nos quatro maiores bancos da China. Novamente, não há nenhuma sugestão de que os bancos sabiam que estavam lidando com empresas de fachada agindo em nome do Irã, e nada nos documentos indica que eles soubessem (o Citi disse que não encontrou nenhum registro da suposta transação, e o HSBC não respondeu a tempo para publicação).

Nossa investigação, no entanto, sugere que várias empresas de fachada estão evitando com sucesso os métodos de triagem usados pelos bancos. A maioria dessas contas, e muitas das mencionadas anteriormente, é denominada em dólares; outras são em euros. Os recibos de transações mostram que as fachadas iranianas usam alguns credores globais como “correspondentes” — bancos internacionais que compensam as transações em moeda estrangeira de bancos menores por meio de grandes centros financeiros.

Os bancos chineses são frequentemente usados no início de uma odisseia de petrodólares. É aqui que os compradores de petróleo têm seu dinheiro, e organizar uma transferência doméstica é mais discreto do que enviar o dinheiro para o exterior. A opacidade do sistema bancário da China permite que as bolsas do Irã transfiram dinheiro no continente com menos escrutínio. Para os banqueiros locais, é semelhante a “qualquer outro tipo de negócio de commodities”, diz Justine Walker da Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.

Os grandes bancos chineses têm outra atração: subsidiárias em Hong Kong, onde o circuito fechado de dinheiro da China encontra as finanças globais. O território abriga o único sistema considerável de compensação de dólares fora dos EUA. O USD CHATS, alimentado por contas que os bancos financiam com dólares, permite que os membros façam transações entre si em dólares sem envolver instituições nos EUA. Todos os bancos internacionais com negócios decentes na Ásia, incluindo nove dos dez maiores da China, o usam. Nem eles nem o HSBC, que administra o sistema, são obrigados a relatar transações ao Tio Sam.

Sob um acordo com os EUA, os bancos de Hong Kong ainda devem verificar se os pagamentos que eles encaminham por meio do CHATS estão em conformidade com as sanções americanas, mesmo que Hong Kong não vigie seu cumprimento. Mas o fato de que os EUA não podem monitorar transações dá margem de manobra, diz David Asher do Hudson Institute, um centro de estudos. No ano passado, o sistema processou uma média de US$ 60 bilhões em pagamentos por dia, um volume que torna transações duvidosas difíceis de detectar.

Bancos chineses são frequentemente usados no início de uma odisseia de petrodólares. Na foto, sede do Banco da China, em Pequim. Foto: ADEK BERRY / AFP

Mais tarde em sua jornada, os fundos do Irã podem se mover por meio de outros centros financeiros. Documentos vazados para o WikiIran sugerem que, antes de maio, a filial de Dubai do Banque Misr, um banco egípcio, hospedou até 38 empresas de fachada usadas pelo braço financeiro da PCC, a exportadora de petroquímicos (mais uma vez, os documentos não indicam que o banco fez conscientemente. O Bank Misr não respondeu às nossas perguntas a tempo para publicação). As bolsas usam os Emirados Árabes Unidos para transferir dinheiro entre fundos para manter as contas equilibradas, geralmente após converter dólares em dirhams, explica uma fonte. Maços de notas bancárias circulam entre os bancos. Algumas bolsas mantêm “armários de dinheiro” para recarregar contas.

Finanças fantasmas

Em muitos bancos que hospedam empresas de fachada, sinais que deveriam soar o alarme passam despercebidos, dizem fontes. Os proprietários registrados podem ser cidadãos filipinos ou indianos com qualificações inadequadas. Examinado de perto, o comportamento das contas pode parecer estranho, com a empresa recebendo dinheiro de negociações de petróleo e fazendo pagamentos por coisas não relacionadas. Uma fonte familiarizada com a NIOC diz que os bancos que conscientemente trabalham com o Irã podem ganhar comissão de até 15% do valor das transferências.

Publicidade

Onde o dinheiro acaba? Alguns fundos ficam ou fluem de volta para a Ásia, a fonte de muitas importações iranianas, incluindo peças de armas. Outros estão escondidos no Levante, onde pagam salários para combatentes do Hamas, dos houthi e do Hezbollah. Às vezes, o dinheiro é armazenado em lugares menos óbvios, como agências bancárias em Budapeste ou Aachen, uma cidade na fronteira com as montanhas Eifel da Alemanha. Londres é a sexta maior base do mundo em número de entidades vinculadas ao Irã na lista de bloqueio dos Estados Unidos.

Parte dos fundos do Irã estão escondidos no Levante, onde pagam salários para combatentes do Hamas, dos houthi e do Hezbollah. Na foto, membro houthi segura bandeira do Hezbollah. Foto: AP Photo/Osamah Abdulrahman

As bolsas de valores do Irã mantêm registros por meio de livros-razão internos: enormes planilhas que contabilizam débitos e créditos em centenas de fundos. Seus clientes — as empresas iranianas — liquidam posições comprando ou vendendo dólares virtuais por meio de uma plataforma online chamada NIMA, geralmente a taxas de câmbio subsidiadas. Embora a moeda forte permaneça no exterior, ela é, em última análise, propriedade do banco central do Irã, que administra a NIMA. O banco tem sua própria metaplanilha para registrar as reservas virtuais que mantém no exterior, diz alguém familiarizado com a forma como o país administra seus registros contábeis.

O sistema é caro. Incluindo descontos, recompensas para intermediários e taxas financeiras, o Irã recebe de 30 a 50% menos moeda do que receberia em um mercado aberto, estima uma fonte. Os curadores de empresas de fachada às vezes desaparecem com o butim.

Essa complexidade desnecessária, no entanto, também torna a rede resiliente. Embora os agentes americanos tenham desmascarado centenas de empresas vinculadas ao Irã, novas surgem rapidamente. E-mails entre chefes da PCC mostram que em 2022, quando centenas de contas fiduciárias foram expostas, levou apenas alguns meses para a empresa extrair o dinheiro e substituir a maioria delas. Forçar os bancos a rastrear as frentes iranianas com mais diligência, talvez punindo casos flagrantes, pode ter mais impacto. Apesar dos avisos de que isso pode acontecer, o governo Biden ainda não colocou um único banco na lista de bloqueio.

Os defensores dessa vigilância malfeita dizem que não importa. As sanções, eles argumentam, estão atingindo seu objetivo: reduzir a receita que o Irã obtém com as vendas sem prejudicar o fornecimento global de petróleo. O problema é que os custos são em grande parte suportados pelas famílias iranianas, que enfrentam uma inflação de dois dígitos, e pelos comerciantes independentes, que não têm conexões para garantir importações. Enquanto isso, aqueles leais ao regime lucram e acumulam mísseis, conforme o país se aproxima da construção de armas nucleares. A lavanderia de dinheiro e petróleo do Irã é uma afronta ao Ocidente, uma bênção para a China — e uma ameaça ao mundo./ TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL