Recusa do Brasil em vender armas para a Ucrânia se transforma em problema para Zelenski

Como a China e a Rússia podem cortar a internet do mundo?

Mais recentemente, muitos democratas em 2020 estavam convencidos de que Biden era um perdedor e, até o final das primárias, sonhavam com um candidato mais inspirador e com carisma para salvá-los. Os aliados do presidente adoram falar sobre como ele prospera quando é subestimado pelo establishment político e pelos analistas políticos - um tema que, por razões óbvias, ganhou energia após o debate. Para o bem ou para o mal, a Dra Biden aprendeu a não dar ouvidos aos especialistas.

A tradição da família Biden diz que ele teve que pedi-la em casamento ao menos seis de vezes até que ela cedesse. Em “Promises to Keep”, ele leva a história mais longe. Em algum momento de 1977, desesperado para selar o casamento, ele se ofereceu para deixar o Senado se ela quisesse, chegando ao ponto de ligar para o correspondente político chefe do The Wilmington News-Journal para lhe dar a notícia. Ela interrompeu a ligação antes que o repórter atendesse.

“Se eu negasse seu sonho”, explicou ela mais tarde. “Eu não estaria me casando com o homem por quem me apaixonei”.

Uma aposta equivocada

A Dra. Biden já o viu passar por muitos golpes em seu espírito. Ela sabe melhor do que qualquer outra pessoa como o serviço público o manteve vivo, nos bons momentos - e nos terríveis também. Depois de tudo pelo que os dois passaram juntos, ela não é a pessoa certa para tirá-lo do jogo em nome de um bem maior. Ela pode até não ser a pessoa certa para levantar a questão do legado duradouro dele.

Esses argumentos abstratos parecem mais adequados para alguém com um pouco mais de distância emocional, alguém que possa abraçar e falar francamente sobre a possibilidade de sua derrota - não porque ele tenha feito algo errado, mas porque está desaparecendo.