Trump amplia vantagem sobre Biden para seis pontos em pesquisa após debate

Trump agora aparece com 49% das intenções de voto entre os eleitores prováveis enquanto Biden tem 43%. Com isso, a liderança do republicano avançou de três para seis pontos percentuais — é a maior vantagem para Trump em pesquisas do NY Times realizadas em parceria com o Siena College desde 2015. No grupo dos eleitores registrados, o quadro é ainda pior para Joe Biden: o placar é de 49% a 41% para Donald Trump.

Aos 81 anos, o presidente democrata enfrenta questões sobre a sua idade e aptidão para mais quatro anos no cargo. No geral, 74% dos eleitores o veem como muito velho para o cargo, o que representa um aumento de cinco pontos percentuais depois do debate. Entre os eleitores democratas, a percepção de que ele é muito velho subiu oito pontos chegando a 59%.