Por que Israel pode ter machucado o Hezbollah, mas está preso em uma guerra de desgaste?

Primeiro foram os pagers; depois, os walkie-talkies. Em 18 de setembro, outra onda de explosões abalou o Líbano: rádios bidirecionais detonados em residências, escritórios e até mesmo em um funeral, um dia depois que cerca de 3.000 pagers explodiram em todo o país e na Síria. Em ambos os casos, os dispositivos foram usados por membros do Hezbollah, a milícia xiita que dispara foguetes contra Israel há quase um ano.

Cerca de 20 pessoas foram mortas e 450 ficaram feridas no último ataque, além de pelo menos 12 mortos e quase 3.000 feridos, muitos com gravidade, nas explosões de pagers. Centenas de pessoas ficaram cegas porque olharam para seus pagers pouco antes da explosão dos dispositivos. Outras perderam dedos e mãos. As autoridades israelenses não falaram muito e certamente não reivindicarão a responsabilidade. Mas ninguém mais tem os meios e os motivos para realizar tais ataques. "Eu disse que devolveríamos os residentes do norte em segurança para suas casas, e é exatamente isso que faremos", disse Binyamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, em uma declaração após a segunda rodada de explosões. Yoav Gallant, o ministro da defesa, disse que a guerra havia entrado em uma "nova fase" focada na fronteira norte de Israel com o Líbano.

Imagem mostra ambulância carregando corpos de feridos após explosão de pagers em Beirute, Líbano, no dia 17. Ação danificou rede de comunicação de milícia xiita Hezbollah Foto: Hassan Ammar/AP

Tudo isso levanta três questões: como esses dispositivos foram feitos para explodir; por que Israel os teria detonado agora; e o que isso significa para seu conflito de um ano com o Hezbollah.

A resposta à primeira pergunta vai de um bunker em Beirute a um parque de escritórios nos arredores de Taipei. No início deste ano, Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, pediu aos membros do grupo que parassem de usar telefones celulares, alertando que Israel poderia hackear os dispositivos para vigilância e assassinatos. Em vez disso, a milícia encomendou pagers que pareciam à prova de vazamentos: eles só podem receber mensagens, não transmiti-las.

Em fotos do Líbano, os dispositivos que explodiram em 17 de setembro pareciam ter a marca registrada da Gold Apollo, uma empresa taiwanesa. Mas a empresa negou a fabricação dos pagers e disse que uma empresa húngara, a bac Consulting kft, tinha uma “parceria de longo prazo” para produzi-los. “Nossa empresa apenas fornece a autorização da marca registrada e não está envolvida no projeto ou na fabricação”, disse a Gold Apollo em um comunicado no dia seguinte às explosões.

A partir daí, a história fica mais estranha. Antes de ser retirado do ar, o site de bac, carregado de palavras de ordem, dizia que a empresa era uma consultoria que trabalhava com sustentabilidade e desenvolvimento. Um perfil no LinkedIn de seu “CEO” diz que ela trabalhou para a agência nuclear da ONU, apoiou pequenas empresas na Líbia e ajudou mulheres na zona rural do Níger a se adaptarem às mudanças climáticas. Não faz menção a um negócio paralelo de fabricação de pagers. O endereço da empresa está listado como uma casa em uma rua residencial em Budapeste. As ligações para o número listado ficaram sem resposta.

Onde quer que tenham sido fabricados, parece claro que os agentes israelenses esconderam explosivos dentro dos pagers antes de chegarem ao Líbano, e fizeram o mesmo com os walkie-talkies. Milhares de agentes da milícia carregavam, sem saber, pequenas bombas em seus corpos, que Israel detonou quase simultaneamente.

Apesar do sucesso operacional, o momento em que isso ocorreu ressalta o dilema estratégico de Israel. Ferir muitos membros do Hezbollah e danificar as comunicações do grupo teria sido um prelúdio ideal para uma grande ofensiva israelense. Desde 7 de outubro, tem havido vozes pedindo isso, a fim de reduzir o arsenal de mísseis de longo alcance do Hezbollah e ocupar uma zona tampão dentro do Líbano. Mas o governo não aprovou uma incursão; em vez disso, iniciou-se uma guerra de desgaste de baixo nível.

O fato de Israel ter ativado as bombas sem nenhuma outra ação indica que, por enquanto, não está se precipitando para uma guerra total

Os generais israelenses ainda falam de guerra em termos de quando, e não se, mas o momento é muito debatido. Alguns querem aproveitar agora a presença de porta-aviões e esquadrões de caças americanos nas proximidades, o que ajudaria a proteger Israel dos mísseis do Hezbollah. Mas com o exército israelense ainda lutando em Gaza, embora em menor intensidade, outros preferem ter tempo para descansar e se reequipar.

O fato de Israel ter ativado as bombas sem nenhuma outra ação indica que, por enquanto, não está se precipitando para uma guerra total. Isso também pode sugerir que os espiões israelenses temiam que o Hezbollah logo descobrisse a vulnerabilidade e decidiram agir antes que a milícia trocasse os pagers. O Hezbollah também pode não se apressar para a guerra. Pessoas próximas ao grupo descrevem um estado de choque. Há meses é óbvio que Israel penetrou na milícia: não teve problemas para assassinar uma série de comandantes importantes. Mas os bombardeios consecutivos são, de longe, a maior violação de segurança de sua história. "O arsenal militar do Hezbollah está praticamente paralisado", diz Lina Khatib, da Chatham House, um think-tank.

Imagem do dia 19 mostra libaneses assistindo ao discurso televisivo do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nasrallah afirmou que vai se manter em conflito com Israel Foto: Ammar Ammar/AFP

O grupo precisará passar meses consertando sua rede de comunicações e procurando por vazamentos - condições dificilmente ideais para um grande ataque contra Israel. O ataque também destaca uma vulnerabilidade mais ampla para o Irã e seus aliados: sua dependência de eletrônicos importados. As milícias de toda a região ficarão nervosas com relação a outros dispositivos que possam ser comprometidos.

Os membros do Hezbollah geralmente mantêm sua filiação em segredo. Mães, esposas e irmãos terão descoberto esta semana que seus entes queridos faziam parte da milícia. Isso pode causar tensões entre o Hezbollah e seus eleitores, alguns dos quais estão frustrados com a guerra do grupo contra Israel. Também poderia produzir novas informações para Israel em chamadas telefônicas interceptadas e vídeos de mídia social do Líbano.

Nada disso, porém, muda o dilema de Israel. Em 16 de setembro, o gabinete israelense atualizou os objetivos oficiais da guerra. Eles eram derrotar o Hamas em Gaza e libertar os reféns israelenses mantidos lá. Agora, os ministros também se comprometem a “devolver os residentes do norte em segurança para suas casas”. Não parece ser coincidência o fato de os pagers terem explodido no dia seguinte.

Desde 8 de outubro, quando o Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel, a opinião predominante tem sido a de que somente um cessar-fogo em Gaza porá fim a essas hostilidades. Porém, as perspectivas de um acordo parecem escassas. Portanto, Israel quer dissociar as duas frentes. Ele espera que a explosão de pagers e rádios lembre Nasrallah dos danos que Israel pode causar à sua milícia e à sua posição no Líbano.