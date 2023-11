Presidente do Chile, Gabriel Boric, anuncia o fim do seu relacionamento com Irina Karamanos

O presidente chileno Gabriel Boric anunciou oficialmente o fim do seu relacionamento com a cientista social Irina Karamanos. Por meio de sua conta no Instagram, Boric publicou em um extenso texto no qual comunica publicamente a separação da sua companheira de quase cinco anos “por visões diferentes do futuro íntimo”.

O presidente descartou que qualquer um deles tenha um novo parceiro.

“Para aqueles que apostam na infelicidade alheia, posso dizer que estamos bem, que nenhum de nós tem outros parceiros e que tudo foi discutido extensamente”, acrescentou Boric.

O presidente do Chile, Gabriel Boric ex-companheira Irina Karamanos no Palácio Presidencial La Moneda, em Santiago, em 11 de setembro de 2023. Foto: JAVIER TORRES / AFP

“Sabemos que hoje em dia a especulação vai estar em pauta e, embora tivéssemos gostado de viver esse processo em particular, nós dois entendemos que é melhor contar essa história nós mesmos”, disse ele.

Nas redes sociais circulam vídeos que mostram o presidente entrando e saindo de um apartamento diferente da casa que ele dividia com Irina Karamanos até recentemente.

O relacionamento de Boric com Irina Karamanos tornou-se conhecido poucos dias antes das eleições em que o esquerdista foi eleito como o presidente mais jovem da história do Chile, em dezembro de 2022.

Inicialmente, ela declarou que não exerceria o cargo de primeira-dama, mas após a eleição de Boric, ela decidiu exercer a função para, segundo explicou, “transformá-la” internamente “com uma visão contemporânea”.

Em menos de um ano no cargo, Karamanos renunciou formalmente. Mas primeiro ele mudou a estrutura hierárquica das seis fundações sociais nas quais a primeira-dama tradicionalmente ocupava a presidência.

Na semana passada, em uma palestra TED, Karamanos falou sobre “a ilegitimidade do papel da primeira-dama nas democracias contemporâneas”, o trabalho político de rejeitar esse poder e pressionar por mudanças, mesmo que isso seja “muito desconfortável”.

Irina Karamanos era a parceira de Boric desde 2019. De ascendência grega e alemã, ela estudou na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e faz parte da Frente Feminista do partido governista Convergencia Social, do qual Boric também é militante. /AFP