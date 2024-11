Presidente do Paraguai, Santiago Peña, é hospitalizado no Rio

ENVIADOS AO RIO - O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi hospitalizado no Hospital Samaritano do Botafogo, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 18, após sentir dores no peito, comunicou a presidência do país. O paraguaio está na cidade para participar da cúpula do G-20 que ocorre até terça-feira, 19.

A hospitalização também foi confirmada pelo Hospital Samaritano. A instituição, em boletim médico, afirmou que Peña apresentou mal-estar no período da tarde e foi para o hospital por segurança, para realização de um check-up. “O chefe de Estado passa bem e seu estado de saúde atual é estável”, disse o hospital.

Presidente do Paraguai Santiago Peña é fotografado antes da foto em grupo dos líderes do G-20 Foto: Mauro Pimentel/AFP

Da mesma forma, o vice-presidente paraguaio, Pedro Alliana, disse nas redes sociais que conversou com Peña e que o presidente "se encontra bem e está a espera dos resultados de seus exames médicos". Ao jornal ABCNews, o Ministro das Tecnologias de Comunicação e Informação do Paraguai, Gustavo Villate, também afirmou que o presidente se sente bem. Nas redes sociais, a primeira-dama paraguaia, Leticia Ocampos, agradeceu as mensagens de apoio. "Ele se encontra bem, segue em observação e a espera de uns resultadso no Hospital Samaritano", disse.

O presidente, de 46 anos, participava da reunião de líderes de Estado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde foi emita hoje, antes do esperado, a declaração final da cúpula. Embora o Paraguai não integre o grupo oficialmente, o país foi um dos convidados para a Cúpula no Rio de Janeiro.

Ele foi levado de ambulância da sede da cúpula das maiores economias do mundo, segundo testemunhas.