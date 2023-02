Putin faz maior ameaça nuclear desde começo da guerra e rompe acordo atômico com EUA

A alguns dias de a invasão russa na Ucrânia completar um ano, o presidente Vladimir Putin anunciou, nesta terça-feira, 21, que a Rússia está suspendendo sua participação no tratado de desarmamento nuclear New Start e ameaçou realizar novos testes nucleares se os Estados Unidos os fizessem primeiro. O líder russo acusou o Ocidente pela intensificação do conflito e disse que esses países querem “acabar” com seu país.

O discurso, muito aguardado por todo o mundo, mostrou como o Kremlin vê a guerra e deu o tom do conflito no futuro. “A responsabilidade por alimentar o conflito ucraniano, por sua escalada, pelo número de vítimas (...) recai inteiramente sobre as elites ocidentais”, disse Putin. “Eles não escondem seu objetivo: infligir uma derrota estratégica à Rússia, ou seja, acabar conosco de uma vez por todas.”

Presidente Russo Vladimir Putin faz discurso para a nação e promete continuar com a guerra na Ucrânia Foto: Dmitry ASTAKHOV / SPUTNIK / AFP

Putin ainda prometeu continuar a ofensiva na Ucrânia. “Vamos resolver passo a passo, cuidadosa e sistematicamente, os objetivos diante de nós”, disse Putin.

O presidente também anunciou que a Rússia está suspendendo sua participação no tratado de desarmamento nuclear New Start, e ameaçou realizar novos testes nucleares se os Estados Unidos decidirem realizá-los primeiro. Ele pediu que as autoridades russas ficassem “prontas para testes de armas nucleares”, se fosse necessário.

No discurso, o presidente russo ainda disse que Ocidente está ciente de que “é impossível derrotar a Rússia no campo de batalha”, por isso lança “ataques de informação agressivos” ao “interpretar mal os fatos históricos”, atacando a cultura, a religião e os valores russos. Putin já é conhecido por justificar a invasão de seu vizinho acusando os países ocidentais de ameaçarem a Rússia. “Foram eles que começaram a guerra. E estamos usando a força para acabar com isso”, afirmou.

Os países do Ocidente, por sua vez, dizem que as alegações estão longe da verdade e que as forças de Moscou atacaram a Ucrânia sem provocação. “Ninguém está atacando a Rússia. É absurdo pensar que a Rússia está sob qualquer tipo de ameaça militar da Ucrânia ou de qualquer outro país”, disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

Putin discursou diante de uma audiência de legisladores, autoridades estatais e soldados que lutaram na Ucrânia. Embora a Constituição russa exija que o presidente entregue o discurso anualmente, ele não se pronunciou desta forma em 2022, quando suas tropas entraram na Ucrânia.

Referindo-se às sanções internacionais que afetam a Rússia, Putin avaliou que os ocidentais “não alcançaram nada e não alcançarão nada”, já que a economia russa resistiu melhor do que os especialistas previam. “Garantimos a estabilidade da situação econômica, protegemos os cidadãos”, disse Putin, avaliando que o Ocidente não conseguiu “desestabilizar” a sociedade russa.

Antes do discurso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o líder russo se concentraria na “operação militar especial” na Ucrânia, como Moscou chama a guerra, e na economia e nas questões sociais da Rússia. Muitos observadores previram que também abordaria as consequências de Moscou com o Ocidente./AP, AFP









