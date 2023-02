Visita de Biden à Ucrânia antecipa disputa direta com Putin; leia a análise

VARSÓVIA - A aparição repentina do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no palácio presidencial de Kiev na manhã desta segunda-feira, 20, teve como objetivo primeiro aumentar a moral dos ucranianos em estado de choque em meio a um inverno sombrio pela falta de energia e uma guerra amarga de atrito.

Leia também Guerra na Ucrânia: Biden visita Kiev pela primeira vez desde o início do confronto com a Rússia

Mas também foi o primeiro de vários desafios diretos nesta viagem ao presidente Vladimir Putin, que há um ano acreditava que a capital ucraniana se tornaria território controlado pela Rússia novamente em questão de dias, aproximando Putin de seu ambição de restaurar o império de Pedro, o Grande.

“A guerra de conquista de Putin está fracassando”, declarou Biden do palácio, sua própria presença lá, ao lado do presidente Volodmir Zelenski, com o objetivo de simbolizar o fracasso da Rússia em tomar uma capital que hoje continua cheia de vida, seus restaurantes transbordando mesmo como sirenes de alerta soando ao fundo.

O presidente dos EUA Joe Biden caminhando ao lado do presidente ucraniano Volodmir Zelenski em frente à Catedral de São Miguel em Kiev Foto: Presidência da Ucrânia via AFP

“Um ano depois”, disse ele, “Kiev está de pé. E a Ucrânia está de pé. A democracia está de pé.”

A guerra na Ucrânia é sobre o poder e o princípio da soberania territorial, e se a ordem global de design ocidental que os americanos pensaram que prevaleceria por décadas sobreviverá, de fato, aos novos desafios de Moscou e Pequim. Mas é cada vez mais uma disputa entre dois guerreiros envelhecidos, um de 70 anos e outro que acabou de completar 80, que estão circulando um ao outro há anos e agora estão engajados em tudo menos em uma batalha direta.

Continua após a publicidade

Na terça-feira, as visões de mundo muito diferentes desses dois líderes se tornarão claramente aparentes em um raro momento de tela dividida na televisão. Ambos farão discursos, com várias horas e quilômetros de distância, prometendo continuar na guerra até que o outro se retire.

Putin será o primeiro, marcando o primeiro aniversário de sua malfadada invasão com o que, ao que tudo indica, será uma duplicação de uma estratégia que já levou a 200.000 baixas russas, segundo estimativas britânicas e americanas, e como cerca de 60.000 russos mortos.

Putin defenderá novamente que ele não está apenas salvando a Ucrânia do “nazismo”, mas salvando a própria Rússia de ser invadida pela Otan – uma alegação que parece ridícula para os europeus, mas que se tornou um grito de guerra em Moscou. Se o ano passado servir de guia, é quase certo que ele lançará sua guerra como uma batalha pela restauração das terras históricas da Rússia e, por implicação, de si mesmo como o moderno Pedro, o Grande. Oficiais de inteligência americanos dizem que estão captando indícios de que ele poderá em breve mobilizar mais russos para o exército, acrescentando centenas de milhares aos 300.000 já convocados.

Horas depois, do antigo Castelo Real de Varsóvia, em uma colina sobre a capital polonesa, espera-se que Biden desenvolva o argumento que apresentou em Kiev na manhã de segunda-feira, de que na batalha entre democracia e autocracia, a primeira saiu vencedora neste primeiro ano do que promete ser um longo conflito.

O presidente russo, Vladimir Putin Foto: AP

Biden esteve em Kiev na segunda-feira por menos de seis horas antes que o Serviço Secreto o levasse para fora da cidade. (Notavelmente, a Casa Branca informou ao Kremlin sobre a visita iminente de Biden antes da chegada do presidente, não como uma cortesia diplomática, mas pelo que o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, chamou de “fins de desconflito” - essencialmente, para evitar uma crise de bombardeios russos, acidental ou não. Sullivan acrescentou: “Não vou entrar em como eles responderam”.)

A natureza secreta da visita a Kiev e as visões de mundo muito diferentes que os discursos representarão ressaltam o grau em que a batalha entre esses dois homens ecoa exatamente o que Biden disse que queria evitar: uma repetição dos piores dias da Guerra Fria.

Continua após a publicidade

Não é um paralelo direto, no entanto. Desta vez, a China é um jogador-chave, e é por isso que as autoridades americanas passaram o fim de semana alertando publicamente o governo de Xi Jinping para não fornecer “apoio letal” que um exército russo cada vez mais sobrecarregado precisa desesperadamente.

Na verdade, assim que Biden chegou a Kiev, o mais graduado oficial de política externa da China, Wang Yi, chegou a Moscou para reuniões que prometem ser muito mais amigáveis do que seu confronto na noite de sábado com Antony Blinken, o secretário de Estado. . Autoridades americanas dizem que Wang e outras autoridades chinesas querem ajudar Putin a confrontar o que consideram um Estados Unidos arrogante, hipócrita e decadente. Mas a China diz que o relacionamento tem seus limites - a ponto de Xi ter advertido publicamente a Rússia contra o uso de armas nucleares.

Biden tem seus próprios confrontos com Xi, sobre vigilância, tecnologia, acúmulo de armas na China e Taiwan. Mas seu confronto com Putin é mais direto e visceral, talvez o confronto mais pessoal entre líderes de superpotência desde Kennedy e Khrushchev. E mesmo nos piores momentos desse impasse - a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962 - os dois líderes trocaram cartas civis e procuraram uma saída. Eles finalmente encontraram uma.

Vinte e um meses atrás, quando Biden e Putin se encontraram cara a cara pela única vez desde que Biden assumiu o cargo, esse tipo de relacionamento cauteloso ainda parecia possível. Eles se encontraram no terreno um tanto neutro de Genebra, em uma biblioteca dominada por um enorme globo que parecia um lembrete do fato de que eles estavam, mais uma vez, dividindo o mundo em aliados e adversários. Putin elogiou Biden como “um homem muito equilibrado e profissional” e “muito experiente”. Biden jogou com o ego de Putin no início da cúpula, referindo- se aos Estados Unidos e à Rússia como “duas grandes potências”.

A esperança era que eles pudessem encontrar um terreno comum - e eles concordaram em estabelecer negociações de governo a governo em dois grandes pontos de tensão: Reduzir ataques de ransomware à infraestrutura, hospitais e governos americanos e “conversações estratégicas de estabilidade” para mapear o futuro do controle de armas. Houve algumas reuniões promissoras.

Eles falaram duas vezes depois disso, por meio de um link de vídeo. A última vez, em 12 de fevereiro de 2022, foi marcada por um aviso de Biden de que, se Putin puxasse o gatilho e ordenasse que suas tropas se concentrassem na fronteira da Ucrânia para invadir, haveria “custos rápidos e severos para a Rússia”. Um assessor que testemunhou a ligação disse que Putin “encolheu os ombros, como já ouvimos antes”, e negou que tivesse uma ação militar em mente.

Continua após a publicidade

Eles não se falaram desde então, e as negociações subsequentes que eles concordaram em Genebra foram interrompidas. No fim de semana passado, a vice-presidente Kamala Harris, aparecendo na Conferência de Segurança de Munique, estava acusando a Rússia de “crimes contra a humanidade” e o presidente da França, Emmanuel Macron, alertou que o Ocidente tinha que estar preparado para “conflito prolongado” – e armar a Ucrânia e em si em conformidade. Houve mais discussão sobre como produzir obuses de 155 mm e onde encontrar mais tanques Leopard 2 para enviar para a Ucrânia do que possíveis soluções diplomáticas.

“Todo mundo – Ucrânia, Europa e agora países da Ásia – quer se rearmar”, escreveu Richard Fontaine, diretor-executivo do Centro para uma Nova Segurança Americana e ex-oficial republicano de segurança nacional, após a conferência de Munique. E ele notou um frisson de ansiedade sobre se a ajuda do Ocidente à Ucrânia poderia continuar nos níveis atuais por muito mais tempo – o que significa que “em uma longa guerra de atrito, Moscou pode ter vantagem”.

Zelensky, aparecendo por vídeo, tinha uma mensagem para seus fornecedores de armas. “Precisamos nos apressar”, disse ele. “Precisamos de velocidade.”

E apesar de todo o bom sentimento criado pela visita de Biden na segunda-feira, é improvável que Zelenski conclua que Biden está com pressa suficiente. Segundo assessores, Biden continua preocupado com o fato de que os caças F-16 e os mísseis de longo alcance exigidos por Zelenski possam provocar um conflito mais amplo e direto com a Rússia, porque podem penetrar profundamente no território russo. E isso, por sua vez, pode levar Putin a renovar suas ameaças de usar seu arsenal de armas nucleares táticas.

Não está claro como a visita de Biden afetará o discurso de Putin, que presumivelmente foi redigido muito antes da aparição surpresa e um tanto provocadora do presidente americano. Foi a oitava visita de Biden a Kiev, observou ele enquanto se sentava com Zelenski em frente a uma lareira.

Joe Biden e Volodmir Zelenski se abraçam durante chegada do americano à Kiev pela primeira vez desde o início da guerra Foto: Gleb Garanich/Reuters

Mas o discurso de Putin será seu primeiro discurso sobre o estado da nação desde 2021. Ele não o fez no ano passado, acreditam analistas, porque não tinha boas notícias para compartilhar em meio aos reveses da Rússia no front.

Continua após a publicidade

Mas a aproximação do aniversário da invasão, juntamente com a falta de clareza mesmo entre os partidários de Putin sobre a natureza de seus objetivos exatos na Ucrânia, pode ter forçado sua mão. Agora, espera-se que o discurso inclua ataques de grande alcance ao Ocidente, baseados na alegação de Putin de que os Estados Unidos estão usando a Ucrânia para travar uma guerra por procuração contra a Rússia.

“Acredito que o discurso do presidente Putin não terá nada de bom para os liberais”, disse Konstantin Malofeyev, um magnata russo ultraconservador e um proeminente líder de torcida da invasão, em entrevista por telefone no fim de semana, descartando a possibilidade de que Putin poderia usar seu discurso para tentar diminuir as tensões com o Ocidente.

A Rússia, prosseguiu Malofeyev, continuará lutando até alcançar a vitória na Ucrânia “porque nosso próprio comandante-em-chefe entende que agora não temos outra escolha”.

Tatiana Stanovaya, membro sênior do Carnegie Endowment for International Peace, escreveu que, embora já se esperasse que o discurso de Putin fosse muito agressivo, “edições adicionais podem ser feitas agora para torná-lo ainda mais difícil”.

A mídia russa não perdeu tempo classificando a visita de Biden a Kiev como uma prova da afirmação de Putin de que os Estados Unidos estão por trás dos combates. A RIA Novosti, a agência de notícias estatal russa, citou um analista dizendo que a visita de Biden mostrou que o governo de Zelenski era “um instrumento do Ocidente coletivo”.

A sucessão de discursos de terça-feira também refletirá os diferentes constituintes e vulnerabilidades políticas dos dois presidentes.

O discurso de Biden será aberto ao público na Polônia. Putin falará em um salão do outro lado da Praça Vermelha do Kremlin, com a presença da elite dirigente da Rússia - governadores regionais, legisladores e outras autoridades.

Continua após a publicidade

Para Biden, são os ventos políticos em constante mudança dentro dos Estados Unidos que representam a maior vulnerabilidade à sua capacidade de manter o rumo na Ucrânia - já há objeções na extrema esquerda e na extrema direita, embora o núcleo dos republicanos e o apoio democrático se manteve.

Para Putin, a grande preocupação é que as diferentes elites pró-Kremlin de Moscou possam sair da linha se os militares da Rússia continuarem lutando.

Mas até a Rússia admite que há muito em jogo. Dmitri Peskov, porta-voz de Putin, certa vez tratou a guerra como uma pequena operação, um espetáculo secundário sobre o qual os russos comuns não precisavam pensar muito. Agora, essa ficção não pode mais ser contida.

“A operação militar especial afeta toda a nossa vida, a vida do continente, de uma forma ou de outra”, disse Peskov em entrevista à televisão estatal russa transmitida no domingo. “Portanto, deve-se esperar que o presidente dedique muita atenção a isso.”