Qual a melhor maneira de combater as ameaças de Putin? leia a análise

Vladimir Putin vai realmente usar armas nucleares como parte de seu esforço para subjugar e dividir a Ucrânia?

Alguns meses atrás, a maioria dos observadores descartou isso como altamente improvável. Putin havia sugerido a possibilidade, mas não havia sinais concretos de preparação para o uso nuclear, e parece ser irracional, mesmo além em se tratando de Putin.

Hoje há motivos para levar a questão mais a sério. O discurso que Putin fez em 30 de setembro, durante uma cerimônia que marcou a anexação ilegal de grandes partes do território ucraniano, demonstrou uma mentalidade desprovida de racionalidade e realidade. Foram-se os últimos resquícios de racionalidade. Exceto algumas referências passageiras à expansão da Otan, até a Ucrânia figurava apenas marginalmente. Putin pintou uma imagem distintamente sombria de um confronto com um Ocidente satânico com a intenção de quebrar e destruir a própria Rússia. E agora, como se para sublinhar sua raiva, suas forças realizaram uma série de ataques brutais com mísseis contra alvos em grande parte civis em Kiev e em outras cidades ucranianas.

O presidente russo, Vladimir Putin, preside uma reunião com membros do Conselho de Segurança por videoconferência, em São Petersburgo, Rússia Foto: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kramlin/EPA/EFE

Se esta é a sua mentalidade, não há razão para supor que ele não esteja falando sério em sua ameaça de usar armas nucleares. A doutrina oficial russa permite o uso de armas nucleares quando a própria existência do Estado russo está ameaçada – e um esforço ucraniano para expulsar as forças russas de seu território dificilmente pode ser descrito nesses termos – mas a retórica de Putin agora chega muito perto de enquadrar a situação em termos existenciais. Ele já havia descrito o conflito como de “vida ou morte” para a Rússia.

Durante a Guerra Fria, a Otan dissuadiu o uso de armas nucleares pela União Soviética, ameaçando o uso de armas nucleares em resposta – uma postura conhecida como “destruição mutuamente assegurada”. Atualmente, no entanto, o Ocidente parece estar sinalizando que qualquer resposta direta não será nuclear. Este é um movimento altamente sensato para evitar a escalada para uma guerra nuclear total, mas, ao mesmo tempo, corre o risco de enfraquecer a dissuasão.

Como resultado, há agora a necessidade de discutir como aumentar o esforço para impedir qualquer uso de armas nucleares por Putin. Aqui estão os elementos de uma política para conseguir isso.

Em primeiro lugar, deve-se afirmar que qualquer uso de armas nucleares deve tornar imediatamente a mudança de regime na Rússia o objetivo explícito da política ocidental. E a mudança de regime deve ser explicada como a retirada do poder de Putin – e todos os outros diretamente implicados na decisão de usar armas nucleares – e, em última análise, torná-los pessoalmente responsáveis por esse crime contra a humanidade.

Em segundo lugar, deve ser declarado muito claramente que qualquer ataque nuclear russo – mesmo que Putin destruísse várias cidades com dezenas de milhares de mortos – de forma alguma alteraria a política fundamental do Ocidente. Tal ação, ao contrário, fortaleceria a determinação de garantir que Putin perca a guerra que iniciou. A adesão da Ucrânia à Otan seria uma parte da resposta a este respeito. Já foi concedido o status de candidato à adesão à União Europeia.

Terceiro, o Ocidente deve procurar mobilizar preventivamente o mais amplo apoio internacional possível para essa política. Usar armas nucleares é cruzar a mais vermelha das linhas vermelhas em nosso mundo de hoje, e devemos começar agora com esforços para buscar apoio para as medidas mais fortes possíveis contra a Rússia, se isso acontecer.

Quarto, um esforço especial deve ser feito para engajar as nações vacilantes, como a China e a Índia. É altamente provável que eles tenham fortes objeções ao uso de armas nucleares por Putin, mas eles devem ser encorajados a deixar isso claro ao Kremlin com antecedência, e de preferência publicamente. Devemos deixar claro que continuar com sua política de tolerar o comportamento russo não seria mais uma opção se eles desejam preservar os laços com o Ocidente.

Quinto, deve haver preparativos ativos e visíveis para ataques convencionais confiáveis contra importantes ativos russos. O país tem inúmeras vulnerabilidades críticas – incluindo áreas de base para suas frotas do Mar Negro e do Báltico ou suas instalações de gás natural liquefeito do Ártico – e ainda não está claro se suas defesas cibernéticas podem resistir a ataques sustentados. Colocar ativos como esses em risco explícito pode ser parte de uma política de dissuasão reforçada.

Uma política nesse sentido deve ser elaborada com o propósito explícito de impedir Putin de continuar seu pendor por delírios perigosos e comportamento insano, deixando claro para todos ao seu redor que qualquer tentativa dele de pressionar o botão nuclear teria consequências catastróficas para a Rússia - e para ele pessoalmente.

Mas temos que ser realistas. Se o pior acontecer, devemos estar prontos para realizar essas políticas. Em tal situação, outros elementos teriam que ser rapidamente adicionados à política.

Estamos em uma situação potencialmente mais perigosa do que a crise dos mísseis cubanos. Estamos diante de um líder no Kremlin que pode realmente querer dizer o que diz sobre isso ser uma luta por “vida ou morte”. Devemos fazer o máximo para impedir Moscou – e todos aqueles que estão em posição de influenciar os eventos – da insanidade final.

*Carl Bildt é ex-primeiro-ministro da Suécia e colunista colaborador do The Washington Post