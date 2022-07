Quem é Rishi Sunak, favorito para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido

THE NEW YORK TIMES - LONDRES — Rishi Sunak, que se demitiu na terça-feira da semana passada do cargo de chanceler do Tesouro, foi, pode-se argumentar, a figura mais proeminente no gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson — e chegou a ser considerado seu mais provável sucessor. Nesta quarta-feira, 13, ele confirmou o favoritismo, e garantiu a maioria dos votos na primeira da série de votações que definirão o futuro primeiro-ministro do Reino Unido.

Sunak teve uma acentuada ascensão desde que se elegeu para o Parlamento pela primeira vez, em 2015. Em fevereiro de 2020, aos 39 anos, ele foi nomeado para a função de chanceler (o equivalente a um ministro no Brasil), que atua como diretor financeiro do governo e com frequência é considerado o segundo na hierarquia do poder Executivo, atrás apenas do primeiro-ministro.

Conforme a crise do coronavírus se assomou, Sunak, um ex-gerente de fundos de hedge, distribuiu uma série de pacotes de ajuda para empresas e indivíduos — amplamente aplaudidos. Essas medidas e seu ar de competência rapidamente o tornaram uma face popular da resposta do governo à pandemia.

Rishi Sunak: de ministro no governo Johnson a favorito para sucedê-lo no comando do Reino Unido. Foto: Niklas Halle'n/ AFP - 12/07/2022

Sunak, primogênito de uma família de imigrantes indianos, frequentou o internato de elite da Winchester College e Oxford. Ele obteve MBA em Stanford e tem sido louvado como exemplo de um Reino Unido multiétnico e mais moderno.

Mas críticos também contestaram sua gestão das finanças do país. O Instituto Nacional para Pesquisa Econômica e Social, uma entidade de análise, afirmou no mês passado que seu fracasso em evitar aumentos nas taxas de juro pode sair caro para os contribuintes britânicos.

E em meses recentes, dois escândalos macularam a reputação de Sunak, apesar de não na mesma intensidade do primeiro-ministro, e especulou-se que o chanceler poderia ser demitido durante uma possível reformulação do gabinete. Primeiramente revelou-se que sua abastada mulher havia afirmado um status que lhe permitiu evitar impostos sobre parte de sua renda. Depois revelou-se que Sunak continuou mantendo um green card, o que lhe permitia viver e trabalhar nos Estados Unidos, por meses depois de se tornar chanceler.

Sunak, juntamente com outras figuras do governo, também foi multado por violar regulações de lockdown relativas à pandemia de coronavírus ao comparecer, brevemente, à celebração do aniversário de Johnson, em Downing Street, em 2020, uma das várias reuniões na residência oficial do primeiro-ministro que ficaram conhecidas como o escândalo do “partygate”./ TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL