Quem são as figuras-chave no entorno de Trump, que se prepara para reassumir a Casa Branca

Lutnick, CEO da empresa de serviços financeiros Cantor Fitzgerald, é copresidente da equipe de transição de Trump, ajudando a encontrar a equipe que trabalhará no próximo governo.

Lutnick fez doações tanto para democratas quanto para republicanos no passado, já participou do reality show da NBC de Trump, “The Apprentice”, e se tornou parte do círculo íntimo do presidente eleito. Ele dividiu o palco com Trump em eventos nos últimos dias de sua campanha, incluindo o comício no Madison Square Garden.

Ele foi criticado nos últimos dias da campanha por uma entrevista à CNN na qual repetiu as críticas desmascaradas de Robert F. Kennedy Jr. sobre as vacinas.

Boris Epshteyn

Epshteyn é um advogado que atua com as várias equipes jurídicas de Trump e um assessor de longa data de Trump que foi um dos principais substitutos em sua campanha de 2016. Epshteyn atuou brevemente como assessor na Casa Branca de Trump e como analista político na tela do Sinclair Broadcast Group.

Depois que Trump se recusou a aceitar sua derrota em 2020, Epshteyn trabalhou com o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani em esforços para anular o resultado. Ele foi acusado de realizar um esquema com Giuliani para apresentar eleitores falsos para Trump no Arizona e obstruir a certificação dos resultados pelo Congresso. Ele se declarou inocente de nove acusações criminais no Arizona relacionadas ao caso.